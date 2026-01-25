Crystal Palace: 1 - Chelsea: 3 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 23. haftasında Chelsea, deplasmanda Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti. Estevao, Joao Pedro ve Enzo Fernandez'in (p) golleriyle galibiyete ulaşan Chelsea, puanını 37'ye yükseltti. 72. dakikada Adam Wharton'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Crystal Palace ise haftayı 28 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 23. haftasında Chelsea, Crystal Palace ile deplasmanda karşılaştı. Selhurst Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Chelsea oldu.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 34'te Estevao, 50'de Joao Pedro ve penaltıdan Enzo Fernandez atarken, ev sahibinin tek golünü ise 87. dakikada Chris Richards kaydetti.
Crystal Palace'ın yıldızı Adam Wharton, 72. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Ev sahibinin tek golü 88. dakikada Chris Richards'tan geldi.
CRYSTAL PALACE'TA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR
CRYSTAL PALACE'TA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Son 11 resmi maçını kazanamayan Crystal Palace, 28 puanda kaldı.
Chelsea, gelecek hafta West Ham United'ı konuk edecek. Crystal Palace ise Nottingham Forest deplasmanına gidecek.