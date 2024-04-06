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        Haberler Spor Futbol İngiltere Crystal Palace-Manchester City: 2-4 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Crystal Palace-Manchester City: 2-4 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'ı 4-2 mağlup ederek, maç fazlasıyla lider Liverpool ile puanını eşitleyerek zirve takibi sürdürdü. City'ye üç puanı getiren golleri De Bruyne (2), Rico Lewis ve Erling Haaland kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 17:38 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:38
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        6 gollü maçta kazanan M.City!
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        İngiltere Premier Lig’in 31. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 3. dakikasında Jean-Philippe Mateta’nın golüyle geriye düşen City, Kevin De Bruyne’nin golüyle devre arasına 1-1 beraberlikle girdi. İkinci yarının 47. dakikada Rico Lewis, 66. dakikada Erling Haaland ve 70. dakikada Kevin De Bruyne’nin golleriyle skoru 4-1’e getiren Manchester City, Odsonne Edouard’ın 86. dakikada attığı gole engel olamadı ve mücadeleyi 4-2’lik skorla kazandı. Bu maçla birlikte puanını 70’e yükselten maviler, lider Liverpool ile puanını eşitledi ve zirve takibini devam ettirdi.

        DE BRUYNE'DEN, CITY FORMASIYLA 100. GOL!

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        Crystal Palace karşısında mücadeleyi 2 gol, 1 asistle tamamlayan 32 yaşındaki futbolcu Kevin De Bruyne, Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 100. kez gol sevinci yaşadı. 9 sezondur City forması giyen Belçikalı futbolcu, Premier Lig’de 67, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 15, FA Cup’ta 8 ve Lig Kupası'nda 10 olmak üzere toplamda rakip fileleri 100 kez havalandırdı.

        HAALAND 34 GÜN SONRA GOLLE TANIŞTI

        Premier Lig’de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Erling Haaland, Crystal Palace karşısında attığı golle bu sezon ligde 19. golünü kaydetti. Norveçli yıldız futbolcu, 34 gün aradan sonra ligde gol atma başarısı gösterdi. Halaand, sol olarak ligin 27. haftasında konuk ettikleri Manchester United karşısında gol sevinci yaşamıştı.

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