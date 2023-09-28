1 Şurada Paylaş!









Dünyanın en çok oynanan FPS oyunlarından biri olan Counter Strike, 2'nci oyunu ile sunuldu. İlk kez 2012'de piyasaya çıkan CS:GO artık tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Geçtiğimiz günlerde beta sürümü ile oyuncularla buluşan CS 2 artık tüm kullanıcılara sunuldu. İşte, detaylar...