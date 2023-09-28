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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler CS 2 ÇIKTI MI? Bir devir sona erdi: CS:GO bitti mi, Steam'den kaldırıldı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        CS 2 çıktı mı, nasıl indirilir? Bir devir sona erdi: CS:GO bitti mi?

        CS:GO katili olarak duyurulan Counter Strike CS 2 çıktı. Bununla beraber dünyaca ünlü çok oyunculu nişancı oyunu CS:GO'ya veda vakti geldi. 11 yıl önce 21 Ağustos 2012 tarihinde piyasaya sürülen CS:GO için sona gelindi. Bu noktada gözler "CS:GO bitti mi, Steam'den kaldırıldı mı?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:18
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        Dünyanın en çok oynanan FPS oyunlarından biri olan Counter Strike, 2'nci oyunu ile sunuldu. İlk kez 2012'de piyasaya çıkan CS:GO artık tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Geçtiğimiz günlerde beta sürümü ile oyuncularla buluşan CS 2 artık tüm kullanıcılara sunuldu. İşte, detaylar...

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        CS 2 ÇIKTI MI?

        Counter Strike oyununun geliştiricisi Valve, 27 Eylül Çarşamba günü CS 2 oyununun yayınlandığını açıkladı. Beta sürümü sona eren oyun, artık tüm kullanıcılar tarafından oynanabilecek.

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        CS:GO KAPANDI MI?

        Valve, 27 Eylül Çarşamba günü itibarıyla CS 2’yi piyasaya sürdü. Counter Strike oyununun resmi Twitter hesabından geçtiğimiz hafta “Çarşamba günü ne yapıyorsunuz?” şeklinde bir Tweet atılmıştı. Sosyal medyada da birçok kullanıcı bugün itibarıyla CS:GO’ya veda eden paylaşımlarda bulundu.

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        CS 2 resmi olarak yayınlandıktan sonra CS:GO sunucuları da kapandı ve oyun Steam envanterinden de kaldırıldı. 21 Ağustos 2012 tarihinde piyasaya sürülen CS:GO artık oynanamıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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