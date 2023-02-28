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Haberler Teknoloji Oyun CS GO Sistem Gereksinimleri 2023: CS GO Kaç Gb Yer Kaplar?
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CS GO sistem gereksinimleri 2023: CS GO kaç Gb yer kaplar?

Counter Strike: Global Offensive, bilinen adıyla CS:GO veya kısaca Counter, Valve Corporation tarafından Hidden Path Entertainment ile birlikte geliştirilen ve 2012'de PC, Mac ve XBOX için piyasaya sürülen bir oyundur. Her oyuncunun silahlı bir karakteri yönettiği bir FPS Nişancı oyunudur.

CS GO Sistem Gereksinimleri 2023: CS GO Kaç Gb Yer Kaplar?
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Counter Strike, modern video oyununun yaşayan tarihidir. Valve'ın en önemli ürünlerinden biri olmanın ötesinde kendisini mevcut nişancı oyunlarının temellerinin dayandığı temel direklerden biridir. Üstelik kendini, dünya çapında çevrimiçi oyunların ve eSpor turnuvalarının en büyük temsilcilerinden biri olarak kabul ettirmiştir. Bu nedenle oyuncu sayısı çok yüksek olmakla beraber heyecan seviyesi de oldukça yüksek bir oyundur.

CS:GO Kaç GB Ram İstiyor?

Oyun belli bir bellek gerektirdiğinden ne kadar yer kapladığını detaylıca incelemeden grafik kartınızın veya işlemcinizin CS:GO'yu destekleyip desteklemediğini bilemezsiniz. Eğer aradığınız şey “CS:GO kaç GB ram istiyor” sorusunun cevabı ve oyunu tüm ayarlarda maksimumda (ultra) oynamaksa Amd Ryzen veya Intel 7, 8, 9, 10 ve 11 nesilleri gibi son 4 yıllık 4 ila 8 çekirdekli bir işlemci tavsiye edilir.

Counter Strike oynamanın en çekici özelliklerinden biri her zaman düşük kaynak talebi olmuştur. Bu, düşük performansta donanıma sahip kullanıcıların oyunda söz sahibi olmalarını sağlar. Oyunun optimum performansa ve sabit bir FPS (saniyedeki kare sayısı) oranına sahip olması için minimum teknik özelliklerin neler olduğunu bilmelisiniz. CS: Global Offensive oynamak için en az Windows 7, Vista veya XP işletim sistemine ihtiyacınız vardır. Ayrıca Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750 işlemciye ve 2 GB ram'e ihtiyacımız olacaktır.

CS:GO Kaç GB Ekran Kartı İstiyor?

Tam isim açılımı ile Counter Strike Global Offensive oyununda benzersiz mekanikler mevcuttur. 20 yılı aşkın süredir şimdiye kadarki en popüler nişancı deneyimine sahip olursunuz. Oyuncuların sahip olması gereken ile önerilen CS:GO sistem gereksinimleri ise aşağıdaki gibidir.

Minimum gereksinimler:

Düşük seviye bir bilgisayarınız varsa hemen PC'nizin özelliklerini girin ve karşılaştırmaya başlayın. Ardından, aşağıdaki gereksinimleri karşılayıp karşılamadığınızı değerlendirin.

  • Windows 7, Windows Vista veya Windows XP işletim sistemi
  • Minimum Intel Core 2 Duo işlemci veya AMD Phenom X3 8750
  • 2 GB RAM
  • Bilgisayarınızda DirectX9 ve Pixel Shader 3.0 ile uyumlu en az 256 MB ekran kartı olmalıdır.
  • Sabit sürücünüzde en az 15 GB depolama alanı bulundurun.

Önerilen gereksinimler:

Yukarıdakileri göz önünde bulundurarak bu özelliklerin üzerinde olan herhangi bir donanımın sizin için oyunu daha akıcı çalıştıracağını anlayabilirsiniz. Dolayısıyla birinci sınıf performans elde etmek ve CS:GO'nun sunduğu tüm avantajlardan yararlanmak istiyorsanız aşağıdakileri göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz.

  • Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5 işlemci
  • 8 GB'tan 16 GB'a DDR4 RAM
  • NVIDIA GeForce GTX 1650 veya daha iyisine eşdeğer 4 GB GPU

Grafik kartı ise 256 MB veya üzeri olmalıdır ve DirectX 9 ve Pixel Shader 3.0 ile uyumlu olmalıdır. Son olarak oyunun indirilmesini tamamlamak için sabit diskinizde 8 GB yer ayırmanız gerekecektir. Sabit sürücünüzde (SSD) 15 GB veya daha fazlasına sahip olmalısınız. Bu listedeki şartlar ile herhangi bir gecikme veya giriş gecikmesi olmadan rahatça oynayabilirsiniz. Eklenebilecek öğeler veya optimize edilecek yapılandırmalar, multimedya kalitesi veya kontrol kolaylığı açısından katkıda bulunacaktır. Tüm bu detaylara dikkat etmeniz halinde oyununuzu rahatlıkla oynayabilir ve dilediğiniz gibi keyfini çıkarabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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