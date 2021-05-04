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Çukur 128. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Çukur 127. son bölüm izle

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Çukur, 127. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümünde Amca, yeni hamlesiyle Çukur'da büyük bir savaş başlattı ve adeta nefesler kesildi. Peki merakla araştırılan Çukur 128. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 128. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Çukur 127. son bölüm izle

Reyting rekortmeni Çukur dizisi 127. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 127. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 128. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 128. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



ÇUKUR'DA 127. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emmi'nin ölümü; Çukur'da taşları yerinden oynatacak. Yamaç'ın kendisini tehlikeye attığını düşünen Vartolu, bir kez daha Yamaç'la karşı karşıya gelecek. İkili arasındaki büyük gerilim, geçmişin kapanmayan yaralarını açığa çıkaracak.

Koçovalılar, Emmi'nin yasını tutarken; Yamaç, Efsun'un da desteğiyle Amca'nın gerçek yüzünü Vartolu'ya göstermek için harekete geçecek. Amca, yeni hamlesiyle Çukur'da büyük bir savaş başlatacak. Aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Yamaç'ın yapacağı hamle Çukur'da yeni bir dönüm noktası olacak.

ÇUKUR 127. TEK PARÇA İZLE

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