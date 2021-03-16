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HaberlerTelevizyonÇukur'da neler oldu? Yamaç ile Amca arasında savaş resmen başladı!
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Yamaç ile Amca arasında savaş resmen başladı!

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde Yamaç ile Amca arasındaki savaş artık resmiyet kazandı. Amca'ya karşı nefes kesen bir saldırı planı yapan Yamaç ve Cumali, amacına ulaştı. Düğünde saldırının haberini alan Amca, karşısında Yamaç'ın meydan okuyan bakışlarıyla karşılaştı. Bu çarpıcı gelişmeden sonra iki taraf arasında yaşanacaklar şimdiden heyecanla bekleniyor

Çukur'da neler oldu? Yamaç ile Amca arasında savaş resmen başladı!
Yamaç ile Amca arasında savaş resmen başladı!
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HABERTURK.COM

Çukur'un dün akşam ekranlara gelen bölümünde Vartolu'nun oğlunun düğünü Koçovalı ailesini uzun bir zaman sonra tekrar bir araya getirdi. Koçovalı kardeşler bir arada olmanın keyfini yaşarken, düğünde ekranlara gelen Koçovalı halayı çok konuşuldu.

Koçovalıların bu mutlu anlarını gergin bir şekilde takip eden Amca ise aldığı haberle büyük bir şaşkınlığa uğradı. Yamaç ve Cumali, Amca'ya karşı yaptıkları saldırı planıyla istediklerini başardılar. Bu durum Yamaç ile Amca arasındaki savaşı resmen başlattı.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA KOÇOVALI #HALAY'INI KONUŞTU

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total'de 8.71 izlenme oranı (rating),18.07 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 8.60 izlenme oranı (rating),17.00 izlenme payı (share),AB'de 7.10 izlenme oranı (rating),15.02 izlenme payı (share),elde etti. #halay etiketi ise Twitter Türkiye'de 9 saat 25 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

EFSUN'UN DURUMU YAMAÇ'A ZOR ANLAR YAŞATTI

Yamaç, Efsun ve kızı Masal ile birlikte Cumali'nin evine geldi. İlk gecesinde yoksunluk krizine giren Efsun, tehlikeli bir hamle yaparak gece gizlice evden çıktı ve mahallede bir eczacıyı darp ederek istediği ilaçlara ulaştı. Evde kızı ile birlikte kalan Yamaç'ın, Masal'a babası olduğunu açıklaması duygu dolu anlara sahne oldu. Aliço sayesinde Efsun'u baygın bir halde bulan Yamaç, yaşadığı durumu anladı ancak tedavi görmesi için Efsun'u ikna etmeye çalışırken, çok sert bir tepkiyle karşılaştı. Yamaç, Efsun'la ilgili artık bambaşka bir sorunla karşı karşıyaydı.

Efsun sinir krizi geçiriyor;

YAMAÇ'TAN NEFES KESEN PLAN

Yamaç ve Cumali'nin, Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu saldırı planı nefesleri kesti. Yamaç, hazırladığı akıllıca plan ile hem Amca'nın kendi adamları ile kendi mallarını vurmasını sağladı hem de Mazotçu Bilal'in mallarını korumuş oldular.

Yamaç ilk saldırıyı gerçekleştiriyor;

AMCA'NIN ELİNE BÜYÜK BİR KOZ GEÇTİ

Efsun'un mahalle eczanesini gasp ettiği video, Amca'nın eline büyük bir koz verdi. Amca, videoyu izlerken Ecevit ve Mahmut'un fısıldamalarını duydu ve videodakinin Efsun olduğunu öğrendi. Nedim'e ne yapması gerektiğini söyleyen Amca, Yamaç'a karşı kullanabileceği büyük bir koz elde etti.

"Yamaç'ın derdi, bizim şansımız..."

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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