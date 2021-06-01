'Çukur'da seyirciyi şoke eden gelişmeler! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizi Çukur'da dün akşam Koçovalılar ile Şahram arasında sert bir savaş yaşandı. Şahram'ın güvenli evlerine saldırdığını gören Yamaç, ailenin kadınlarının Amca tarafından rehin alındığını düşünerek kendini feda etti.

Tek başına Çukur'a giden Yamaç, Cumali Amca'ya teslim oldu. Şahram ise ele geçirdiği Yamaç'ı bir havuza elleri bağlı şekilde atarak ölüme terk etti. Finalde yaşanan bir diğer çarpıcı gelişme de Ayşe'nin, Amca'yı kendi elleriyle boğarak kızının intikamını alması oldu. Tüm bu yaşananların ardından neler olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 7.28 izlenme oranı (reyting),17.59 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 6.93 izlenme oranı (reyting),15.89 izlenme payı (share),AB'de 6.04 izlenme oranı (reyting),15.19 izlenme payı (share) elde etti. #çukurson2 etiketi Twitter Türkiye'de 5 saat 20 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

İşte o anlar;

KOÇOVALILAR İLE ŞAHRAM ARASINDA BÜYÜK SAVAŞ

Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar, Çukur'u Amca ile Şahram'ın ele geçirdiği gerçeğiyle yüzleşti. Çukur'dan çıkmak zorunda kalan Koçovalı kardeşler, bir plan yaparak Şahram ve Amca'ya karşı saldırı başlattı.

Çukur'a zarar gelmeden Amca'yı ve Şahram'ı tuzağa düşürmek isteyen Yamaç, mahalle dışında Şahram'ın adamlarına saldırmaya başladı. Yamaç'ın oyununu fark eden Şahram ise karşı atağa geçince büyük savaş başladı. Koçovalı kardeşler ile Şahram arasında sert bir çatışma yaşandı.

"İlk taşı en günahkar olanımız atsın!"

ŞAHRAM, KOÇOVALI KADINLARINA SALDIRDI

Koçovalıların kaldığı güvenli evin yerini tespit eden Şahram, adamlarına saldırı emrini verdi ve Şahram'ın adamları, Koçovalı kadınlarının bulunduğu eve saldırı düzenledi. Mücadele eden kadınlar, Şahram'ın adamlarından güçlükle kurtularak güvenli evden çıkmayı başardılar.

Eve geri dönen Yamaç, Vartolu, Cumali, Medet ve Metin ise gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşadılar. Kadınların evde olmadığını gören Yamaç, ailesinin Amca'nın eline düştüğünü düşünerek kendini feda etti.

Şahram'ın adamları Koçovalı kadınlarına saldırıyor;

"Beni al, ailemi bırak"

Çukur, heyecanla beklenen final bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!