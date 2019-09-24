Çukur 3. sezon 2. son bölümü izlendi. Çukur'un son bölümünde, üşmanlarının peşine düşen Yamaç, Baykal’ın kızı Efsun’un da karşısına çıkacak. Yamaç’ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değişti.

ÇUKUR 3. SEZON 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur'un yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Çukur 3. sezon 2. bölümü izlemek için yukarıdaki bağlantıyı tıklayın.

ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Baykal’ın kızı Efsun’un da karşısına çıkacak. Yamaç’ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın’ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atacak. Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırtacak. Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım isteyecek. Cumali’nin yaşayacağı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yapacak. Kardeşinin düğünü için Adana’ya giden Azer, hayatının en büyük sınavını verecek.