Haberler Gündem CUMA NAMAZI KILINIŞI | Cuma namazı nasıl kılınır, farz mı ve kaç rekat? Cuma namazında okunacak dualar nelerdir?

Cuma namazı kılınış anlatımı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma gününün gelişiyle Cuma namazı kılınışı araştırmaları arttı. İslam aleminde kutsal ve özel kabul edilen Cuma gününde Diyanet ile adım adım Cuma namazının kılınışı anlatımını ve kaç rekat olduğuna dair detayları haberimizde paylaştık. İşte Diyanet ile Cuma namazı kılınış anlatımı... Habertürk Giriş: 22.09.2023 - 07:54 Güncelleme: 22.09.2023 - 07:54 facebook

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Müslüman dünyası tarafından her hafta Cuma günü kutsal olarak kabul edilmektedir. İslam aleminin bu özel ve anlamlı gününde Diyanet anlatımı ile Cuma namazı kılınışı ayrıntılarını haberimizde derledik. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte Diyanet anlatımı ile adım adım Cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.