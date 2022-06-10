İslam alemi için bayram niteliği taşıyan bu özel günde Cuma namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu soruları gündeme geldi. Camide ibadetlerini eda edecek vatandaşlar bu soruların yanıtını arıyor. Peki, Cuma namazı farz mıdır, hangi dualar, sureler okunur? İşte, Cuma namazı hakkında tüm detaylar ve Diyanet ile Cuma namazı kılınışı anlatımı...