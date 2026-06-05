Cuma günü, İslam dünyasında büyük öneme sahip günlerden biri olarak kabul ediliyor. Müslümanlar bu mübarek günde camilerde bir araya gelerek cuma namazını eda ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca kişi cuma namazı saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri takvimine göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde cuma namazı vakitleri netleşti. Peki, Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte 5 Haziran 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...