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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? 5 Haziran 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri açıklandı

        Cuma namazı saat kaçta? 5 Haziran 2026 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

        Müslümanlar için haftanın en mübarek günü olan cuma öncesinde, "Cuma namazı saat kaçta?" sorusu araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleriyle birlikte 5 Haziran 2026 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı saatleri belli oldu. Camilere gitmeye hazırlanan vatandaşlar, yaşadıkları şehirde cuma namazının hangi saatte kılınacağını gündemine aldı. İşte 5 Haziran 2026 il il cuma namazı vakitleri ve detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 01:56 Güncelleme:
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        Cuma günü, İslam dünyasında büyük öneme sahip günlerden biri olarak kabul ediliyor. Müslümanlar bu mübarek günde camilerde bir araya gelerek cuma namazını eda ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca kişi cuma namazı saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri takvimine göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde cuma namazı vakitleri netleşti. Peki, Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte 5 Haziran 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...

        2

        5 HAZİRAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 5 Haziran Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        5 HAZİRAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 5 Haziran Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        5 HAZİRAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 5 Haziran Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        5 HAZİRAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 5 Haziran Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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