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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 5 Temmuz 2024 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti

        Cuma namazı saatleri: 5 Temmuz 2024 Cuma namazı saat kaçta?

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar bulunduğu ilde cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. İşte 5 Temmuz 2024 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 19:03 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:08
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        1

        Temmuz ayının ilk cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte 5 Temmuz 2024 cuma namazı saatleri...

        2

        5 TEMMUZ İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        5 TEMMUZ İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de Cuma namazı saat 13.21'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        5 TEMMUZ ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        5 TEMMUZ BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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