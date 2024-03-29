Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 29 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saati, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm Türkiye'de araştırılıyor. Camilerde cemaat ile kılınacak Cuma namazı öncesi "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu gündeme geldi. Diyanat namaz vakitleri ile il il Cuma namaz saatleri de belli oldu. İşte, 29 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı vakitleri
Cuma namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen saatlerde kılınırken her ilde farklılık gösteriyor. Yurdumuzun dört bir yanında camilerde ibadetini gerçekleştirecek olan Müslüman vatandaşlar yaşadığı şehirlerdeki Cuma namazı saatini araştırıyor. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 29 Mart 2024 il il Cuma namazı saati...
29 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 29 Mart Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.
29 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 29 Mart Cuma namazı saat 13.21'de kılınacak.
29 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 29 Mart Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.
29 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 29 Mart Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?
Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)
Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.