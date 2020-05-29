Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı (2) - ŞANLIURFA

Kentin simgesi olan Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi avlusuna gelen vatandaşlara görevliler tarafından dezenfektan verildi. Vatandaşlar, beraberlerinde getirdikleri seccadelerle saf tutup cuma namazını eda etmenin mutluluğunu yaşadı.Uzun bir aradan sonra kılınan cuma namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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