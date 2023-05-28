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Cumhurbaşkanı adayları oylarını kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu İstanbul'da kullandı. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da oyunu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda kullandı

Cumhurbaşkanı adayları oylarını kullandı
AA

Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından çıkarak saat 12.05'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. AA'nın haberine göre, okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3279" numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek. Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 175, Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor. Aynı okulda, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal ve eşi Reyyan Erdoğan da oyunu kullandı.

"İLK DEFA İKİ TURLU BİR SEÇİME ŞAHİT OLUYORUZ"

DHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Türk demokrasi hayatımızın ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum, 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabi burada partiler yok, bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir. Türk demokrasi hayatının Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve bu dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi ve bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum" diye konuştu.

Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşları selamlayıp, sohbet etti. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 380 seçmenin olduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA KULLANDI

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte oyunu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda kullandı. AA'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanacağı Arjantin İlkokulu'na gitmek üzere Çukurambar Mahallesi'ndeki evinden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kazanacağız göreceksiniz, halkın iradesine güveniyorum. Zaman zaman belli aksaklıklar yansıyor, engellemek istiyorlar ama arkadaşlarımız sandık başında ve görevlerini yapıyorlar." dedi.

Daha sonra eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile oy kullanacağı Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na gelen Kılıçdaroğlu, oy kullanmak için gelenlerin ilgisiyle karşılandı.

Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4221 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

"VATANDAŞLARIMI SANDIĞA DAVET EDİYORUM"

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, oylarını kullandıktan sonra da sandığa sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim, çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama, her türlü iftira yapıldı ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum ve mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek, özgürlük gelecek, insanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında gezebilecekler ve siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Sandığa gidip oyunu kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum."

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