        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıklı şehirleşme emek ister, güçlü bir irade ister

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yıllarda şehirlerimizin daha da kalabalıklaşacağını tahmin etmek zor değil. Ne yapacaksak bu projeksiyonlar ile yapmak zorundayız. Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerine hayat verecek üç boyutlu kentsel tasarıma hazır olunduğu görülüyor. Bir şehrin parsellerini çoğaltmak yapı izni vermek kolay ama sağlıklı şehirleşme emek ister güçlü bir irade ister" dedi

        Giriş: 11.11.2025 - 15:54 Güncelleme: 11.11.2025 - 16:24
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Şehirlerimizin imarına katkı yapan, ihyasına destek olan bilim insanlarımızı, sanatçılarımızı mühendislerimizi tebrik ediyorum. Gerçekleşen zirveyi kıymetli buluyoruz.

        Millet olarak insanın gönlünü beytullah bilen ev ile eşdeğer tutan gönül yapmayı fazilet, gönül yıkmayı felaket gören anlayışın sahipleriyiz. İnsan şehre kimlik verdiği kadar şehir de insana bir kimlik bağışlar. Geleneksel şehir mimarimizde insanın kalbi şehrin kalbi ile şehrin kalbi de insanın kalbi ile birlikte atar diyorlar. Kentimizi nasıl gördüğümüz kendimizi nasıl gördüğümüzün bir nevi aynasıdır. Bin yıldır yurt tuttuğumuz ve ebediyete kadar yurdumuz olacak bu topraklar bir laboratuvar gibidir. Ecdat fethettiği bir beldeyi önce şehir mimarisi açısından ele almıştır.

        Varlığın evi olan dil, onu konuşan, onunla dünyayı anlamlandıran medeniyetlerin mekan tasavvurunu da belirler. Türkçede en güçlü anlamı yerleşmek olan "konmak" fiili ve ondan türeyen "konak", "konuk", "konut", "konu komşu" kelimeleri, hatta aynı aileden olan "konuşmak" fiili, milletimizin mekan tasavvuru konusunda nasıl bir zihniyete sahip olduğunu göstermektedir. Dünya, unutmayın, konulan bir yerdir. Bir yere konduğumuzda sadece oradaki insanlarla değil, oradaki canlı cansız diğer varlıklarla da komşu olur, komşuluk hukuku geliştiririz.

        Gençler şunu da ifade etmek isterim, millet olarak insanın gönlünü beytullah bilen, evle eşdeğer tutan, gönül yapmayı erdem ve fazilet, gönül yıkmayı ise zulüm ve felaket olarak gören bir anlayışın sahipleriyiz. Unutmayın, "Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim." diyen Yunus Emre, aslında bizim mekan tasavvurumuzu da hülasa ediyor. İnancımız, medeniyet birikimimiz ve bunu ifade ettiğimiz dilimiz; yapmak, mamur kılmak, inşa ve ibda etmek merkezlidir. Bunun içindir ki milletimiz tarih boyunca şehir yıkan bir millet olmamış, tam aksine şehir yapan, şehir kuran, fethettiği şehirlere zarar vermek şöyle dursun, onları eskisinden daha mamur hale getiren bir millet olmuştur.

        Mimarimizi milli üslupla buluşturmak zorundayız. Şiir musiki ve mutfakla birlikte ilk sıralarda yer aldığımız alanlardan biri de şehircilik iken bugün yeterince istifade edemiyoruz.

        Çöp dağlarının cephanelik gibi patladığı şehri örnek gösterilen bir konuma getirdik. 4.5 yıl gibi sürede musluklardan temiz su akmaya başladı, Haliç temizlendi, İstanbul yeniden rahat bir nefes aldı. Hizmet ve eser odaklı vizyon ile İstanbul'da yaktığımız bu meşaleyi tüm Türkiye'ye taşıdık. Tüm Türkiye için kolları sıvadığımızda karşımızda on yılların birikmiş sorunları vardı. Zirveye çıkan düzensiz göç, çarpık kentleşme gibi sorunlar bulunuyordu. Üzerlerine kararlılıkla gittik. Kentsel dönüşüm seferberliği ile tarihi adımlar attık. 2 milyon üzerinde bağımsız bölümü dönüştürdük.

        Biz bu adımları atarken kentsel dönüşüm kentsel estetik gibi kavramlar kimsenin gündemi değildi. Yolların çukurlarla dolu olduğu temiz suyun evlere ulaşmadığı şehirlerin kaderine terk edildiği günlerden bahsediyorum. Şehirlerimizde onlarca reformlarımız ile farklı noktadayız. Nice eserimiz ile 23 yıl öncesi ile kıyas dahi edilemeyecek bir yere vardık. Köklerimiz ile beslenerek özgün ve yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz. Sıfır atık projemiz ile 81 şehrimizde tasarruf kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Doğa dostu yeni bir ekonomik modele geçişin altyapısını kuruyoruz. 81 ilimizde inşa edeceğimiz 500 bin sosyal konut başvuruları dün başladı. Vatandaşlarımız projemize büyük ilgi gösteriyor. Milletimizin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. İstanbul'daki kiralık konut projemiz ile fiyatları dengelemeyi arzu ediyoruz.

        Önümüzdeki yıllarda şehirlerimizin daha da kalabalıklaşacağını tahmin etmek zor değil. Ne yapacaksak bu projeksiyonlar ile yapmak zorundayız. Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerine hayat verecek üç boyutlu kentsel tasarıma hazır olunduğu görülüyor. Bir şehrin parsellerini çoğaltmak yapı izni vermek kolay ama sağlıklı şehirleşme emek ister güçlü bir irade ister. Sadece bina dikmek ile bir kenti güzelleştiremeyiz. O binaya nefes olacak yolu parkı yapmak gerekir. Bugünkü en büyük sorun budur. Yöneticisi olduğu belediyeyi arpalık gören zihniyet şehirlerimizin çoraklaşmasına göz yumuyor. Metropollerimiz 6-7 yıldır yeni bir fetret devri yaşıyor. Usulsüzlük yolsuzluk iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Biz imar mantığından bahsederken ana muhalefet mevcut kazanımları koruyamıyor. Sabıkalı belediyecilik anlayışı yeniden hortladı. Toplanmayan çöpler, akmayan sular, elinde bidonla bekleyenler muhalefet belediyelerinin rutini haline geldi. Bunların beceriksizliğinden medet ummayıp milletin emanetine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz.

        Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan uçağımızın Gürcistan - Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntü ile öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmaları ile ilgili ülke makamları ile koordinemiz devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badire ile çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımız ile inşallah onların yanında olalım.

