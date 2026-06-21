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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 21:00 Güncelleme:
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        Babalar Günü mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı Erdoğan, 21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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