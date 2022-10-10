ESNAFA KREDİ KAMPANYASI

Salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlanmıştır.