        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu! - Futbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarı-kırmızılı ekibi telefonla arayarak tebrik etti.

        Giriş: 26.02.2026 - 02:20
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray’ın deplasmanda uzatmalara giden maçta Juventus’a 3-2 yenilmesine rağmen son 16’ya kalmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlayan ilk isim oldu.

        Son 16’ya kalma başarısının ardından sarı-kırmızılı takımı telefonla arayarak teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tebriklerini iletti.

        Karşılaşmayı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da soyunma odasına gelerek oyuncuları ve teknik ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmalarından dolayı kutladı.

