Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan'ı deplasmanda yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, maçın ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak milli takımın galibiyetini kutladığı ve oyuncularla teknik ekibe tebriklerini ilettiği belirtildi.
Ay-yıldızlı ekip, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'ı 82-78 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Milliler, 2 Mart Pazartesi günü Sırbistan'ı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.
