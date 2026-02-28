Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu - Basketbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan'ı deplasmanda yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 02:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millilere tebrik telefonu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, maçın ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak milli takımın galibiyetini kutladığı ve oyuncularla teknik ekibe tebriklerini ilettiği belirtildi.

        Ay-yıldızlı ekip, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'ı 82-78 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

        Milliler, 2 Mart Pazartesi günü Sırbistan'ı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisini başından bıçakladı

        Sultangazi'de boşanma aşamasında olduğu eşini, evinin önünde sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyle gören Vahyettin Ç. bıçakla saldırdı. Burak K.'yi başından bıçaklanarak ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        #Türkiye Basketbol Federasyonu
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        12 Dev Adam doludizgin!
        12 Dev Adam doludizgin!
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası