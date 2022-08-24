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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Uluslararası müteahhitlik hizmetlerinin büyüklüğünün 2030'larda 750 milyar dolar seviyesine çıkacağı öngörülmektedir. Ülkemizin bu büyük pastadan aldığı payı ilk etapta yüzde 10'a yani 75 milyar dolara çıkarmayı beraberce hedeflemeliyiz" dedi. Son dönemde banka kredilerindeki sıkıntıların kaynağının ekonomi programı değil finans kesimi ile reel sektör arasındaki geçici bir yaklaşım farklılığı olduğunu vurgulayan Erdoğan "Bunun, üretim ve istihdam odaklı büyümeyi destekleyecek şekilde kapsamlı uzlaşmaya dönüşeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Firmalarımızın ülkemizi başarıyla temsil etmelerinden memnuniyet duyuyoruz.

-Uluslararası altyapı yatırımlarında ilk sıralarda yer alması, ülkemizin bu alanda tecrübesi dikkate alındığında bu bizim avantajımızdır.

-Bu yatırımların yarısından fazlasının ülkemizin merkezinde bulunduğu coğrafyada gerçekleştiriliyor olması bizim avantajımızadır.

-Bilindiği gibi ülkemiz dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhit listesinde 48 firmasıyla iftihar verici bir yerde bulunuyor. Aynı şekilde dünyanın en büyük 225 uluslararası teknik müşavirler listesinde de 7 firma ile temsil ediliyoruz. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde bu sayıların nasıl giderek arttığını, firmalarımızın dünyanın dört bir yanındaki çalışmalarına bizzat şahit olarak da takip ettim.

HEDEF 75 MİLYAR DOLAR

-Uluslararası müteahhitlik hizmetlerinin büyüklüğünün 2030'larda 750 milyar dolar seviyesine çıkacağı öngörülmektedir. Ülkemizin bu büyük pastadan aldığı payı ilk etapta yüzde 10'a yani 75 milyar dolara çıkarmayı beraberce hedeflemeliyiz.

-Bu hedefi 2053 vizyonumuzda da en az yüzde 15 olarak belirlememiz gerektiğine inanıyorum. Son yarım asırda dünyanın 131 farklı ülkesinde 460 milyar dolarlık proje yürüten müteahhitlerimiz için ülkemizin geldiği seviye dikkate alındığında bu hedefin gayet gerçekçi olduğundan şüphe duymuyorum. Bu projelerin yüzde 90'ının son 20 yılda gerçekleştiğine de özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Dövizden istihdama, teknoloji transferinden makine parkının geliştirilmesine kadar pek çok alanda sayısız faydası olan uluslararası müteahhitlik hizmetlerini tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz.

-Türkiye son 20 yılda altyapısını büyük ölçüde yeniledi.

'KİMSENİN KİMLİĞİYLE İLGİLENMİYORUZ'

-Vergi konusuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanımız, bakanlık nezdinde süratle adımı atacaktır. Bunun için Meclis'in açılmasını beklemeye gerek yok.
-Biz bu çalışmaları yürütürken, kimsenin kimliğiyle görüşüyle ilgilenmiyoruz. Bizim baktığımız tek husus yaptığınız katkılardır. Ülkemizi 2053 vizyonuna hazırlayacağız. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden dizayn edildiği dönemde hiçbir fırsatı kaçırmamak, her türlü fedakarlığı yapmak boynumuzun borcudur.
-Demokrasi ve kalkınma yolunda asırlık sıçrama gerçekleştiren ülkemizin bir kez daha yolundan çıkartılmasına, hedeflerinden uzaklaştırılmasına izin veremeyiz.
-Son dönemde banka kredilerindeki sıkıntıların kaynağı ekonomi programımız değil finans kesimi ile reel sektör arasındaki geçici bir yaklaşım farklılığıdır. Bunun, üretim ve istihdam odaklı büyümeyi destekleyecek şekilde kapsamlı uzlaşmaya dönüşeceğine inanıyorum.

Devamı geliyor...

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