Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık çağrısı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 61 milyon seçmen, 206 bin 845 sandıkta oyunu kullandı. Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve oyların sayımına geçildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sosyal medyadan seçmenlere bir çağrıda bulundu.

Oy verme işlemlerinin sona erdiğini hatırlatan Erdoğan paylaşımında, "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.