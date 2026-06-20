Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜRGEV 30 yılda devasa bir çınar oldu, 40 bini aşkın mezun verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV’in 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, vakfın kuruluş sürecinden bugüne uzanan yolculuğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV’in eğitim, burs, yurt ve akademik destek faaliyetleriyle gençlerin yetişmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek, vakfın “7 kıtaya uzanan büyük bir çınara” dönüştüğünü söyledi.

TÜRGEV’İN 30 YILLIK YOLCULUĞU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV’in 30. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 yıl önce atılan bu tohumun önce yeşerdiğini, ardından filizlenerek bugün dalları 7 kıtaya uzanan büyük bir çınara dönüştüğünü ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunda payı olan kurucularımıza, hayırseverlerimize, gönüllülerimize, bağışçılarımıza ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“BU VAKFIN TEMELİNDE HALİSHANE NİYETLER VAR”

Vakfın kuruluşunda samimi gayretlerin ve halis niyetlerin bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV’in merkezinde gençlerin müreffeh geleceğinin ve büyük, güçlü Türkiye idealinin yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye’nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin menzilinde nesillerin Türkiye’ye kazandırılması vardır” ifadelerini kullandı.

“HER KAZANIMIN GERİSİNDE RABBİMİZİN LÜTFU VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında elde edilen başarıların arkasında emek, gayret ve tevekkül bulunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İktisap ettiğimiz her kazanımın, aldığımız her mesafenin, eriştiğimiz her nimetin gerisinde Rabbimizin lütfu, takdiri ve ihsanı vardır. Biz bu ihsana mazhar olabilmek için gayretimizi, emeğimizi, alın ve fikir terimizi ortaya koyarız” dedi.

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TÜRGEV’İN KURULUŞ SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV’in temellerinin 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde atıldığını hatırlattı. O dönemde eğitim gören kız öğrenciler için güvenli yurt ihtiyacının gündeme geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu talep üzerine İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın kurulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, biri Kadıköy’de, diğeri Fatih’te olmak üzere iki kız öğrenci yurdunun kısa sürede hizmete geçirildiğini dile getirdi.

VAKFIN ADI 2012’DE DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2012 yılında vakfın adının Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değiştirildiğini belirtti. Aradan geçen 30 yılda TÜRGEV’in ciddi bir kurumsal birikim oluşturduğunu ve önemli bir başarı hikâyesine imza attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakfın eğitim, burs, ihtisas programları ve yurt hizmetleriyle köklerinden kopmadan çağa yön veren nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük ettiğini ifade etti.

“24 ÖĞRENCİ YURDUYLA HİZMET VERİYOR”

TÜRGEV’in bugün 9 ilde 6 bin 500 kişi kapasiteli 24 öğrenci yurduyla gençlere yüksek standartlarda hizmet verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakfın yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da öğrencilere destek sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İngiltere’de yükseköğrenim gören Türk öğrencilerin TÜRKEN Vakfı bünyesinde akademik ve rehberlik hizmetlerinden yararlandığını kaydetti.

40 BİNİ AŞKIN MEZUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV’in bugüne kadar 40 bini aşkın mezun verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mezunların akademiden özel sektöre, sivil toplumdan siyasete, bürokrasiden kültür ve sanata kadar pek çok alanda başarılarıyla öne çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca vakfın kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitesi’nin uluslararası alanda araştırmacı ve akademisyen yetiştirdiğini ifade ederek, TÜRGEV çatısı altında alınan eğitimlerle dünya çapında önemli başarılar elde edildiğini dile getirdi.