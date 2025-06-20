Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın ve pazar günü YKS'ye girecek üniversite öğrencisi adayı tüm genç kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Sınavın sevgili gençlerimiz ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek üniversite öğrencisi adayı tüm genç kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum.



Sınavın sevgili gençlerimiz ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



Allah zihin açıklığı versin. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2025

BAŞARININ ANAHTARI: İNANÇ VE CESARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan YKS'ya girecek öğrencilere başarılar diledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emine Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Gerçek başarının anahtarı, içindeki inancı ve cesareti hiçbir zaman kaybetmemektir. YKS’ye girecek tüm öğrencilerimize canıgönülden başarılar diliyorum. Sevgili gençler; hayatınızın bu önemli dönemeç noktasında, yüreğinizde taşıdığınız umutları, hayalleri ve azmi hiçbir zaman kaybetmemenizi temenni ediyorum.