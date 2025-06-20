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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadan YKS'ye girecek öğrencilere başarı temennisinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 22:20 Güncelleme: 20.06.2025 - 22:43
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        YKS'de başarılar diledi
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın ve pazar günü YKS'ye girecek üniversite öğrencisi adayı tüm genç kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Sınavın sevgili gençlerimiz ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

        BAŞARININ ANAHTARI: İNANÇ VE CESARET

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan YKS'ya girecek öğrencilere başarılar diledi.

        Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emine Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

        Gerçek başarının anahtarı, içindeki inancı ve cesareti hiçbir zaman kaybetmemektir. YKS’ye girecek tüm öğrencilerimize canıgönülden başarılar diliyorum. Sevgili gençler; hayatınızın bu önemli dönemeç noktasında, yüreğinizde taşıdığınız umutları, hayalleri ve azmi hiçbir zaman kaybetmemenizi temenni ediyorum.

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