Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’daki çatışma sürecinin Ukrayna’daki barış arayışlarına sekte vurmaması gerektiğini, müzakerelerin vakit kaybetmeden sürdürülmesinin faydalı olacağını, Ukrayna’nın yaralarının sarılmasının, yeniden imar faaliyetlerine başlanmasının ve kalıcı güvenliğin temininin önem arz ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetinin Türkiye için kritik önemde olduğunu, enerji altyapılarının, limanların korunmasını sağlayacak bir ateşkesin temininin, taraflar arasında güven tesisine katkı sunabileceğini, Türkiye’nin bunun için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

ZELENSKİY'NİN AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ve Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki müzakere turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın birliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destekten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Görüşmede ayrıca, İran meselesi de ele alındı.