        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        Giriş: 10.03.2026 - 18:46
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü.

        İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu.

        Liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’daki çatışma sürecinin Ukrayna’daki barış arayışlarına sekte vurmaması gerektiğini, müzakerelerin vakit kaybetmeden sürdürülmesinin faydalı olacağını, Ukrayna’nın yaralarının sarılmasının, yeniden imar faaliyetlerine başlanmasının ve kalıcı güvenliğin temininin önem arz ettiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetinin Türkiye için kritik önemde olduğunu, enerji altyapılarının, limanların korunmasını sağlayacak bir ateşkesin temininin, taraflar arasında güven tesisine katkı sunabileceğini, Türkiye’nin bunun için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

        ZELENSKİY'NİN AÇIKLAMASI

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ve Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki müzakere turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

        Zelenskiy, Ukrayna'nın birliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destekten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

        Görüşmede ayrıca, İran meselesi de ele alındı.

        İstanbul merkezli 2 ilde 'reçete' operasyonu: 25 gözaltı / Görüntü eklendi

        İstanbul merkezli 2 ilde yapılan operasyonda, bir hastanede görevli veri giriş personeli ile birlikte hareket ederek hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve yüksek fiyatlı ilaçları gereğinden fazla reçete ederek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı. (DHA)

