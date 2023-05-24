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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy verme işlemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar bugün kapanacak, gümrüklerde ise oy verme işlemi 28 Mayıs'a kadar devam edecek. YSK'nın açıkladığı son verilere göre ikinci turda oy verenlerin sayısı rekor kırdı

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AA / HABERTURK.COM
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım

    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 733 bin 940'a ulaştı.

     

     
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım

    Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

     

     
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım

    Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, dün saat 22.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 733 bin 940 oldu.

     

     
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım

    Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım

    İLK TURDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

    Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. İlk turda oy verenlerin sayısı ise 1 milyon 691 bin 287'ye ulaşmıştı.

     
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım
  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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