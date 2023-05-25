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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı: Oy sayısı ilk turu geçti

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy verme işlemine yoğun bir şekilde sürdü. Yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapanırken, gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs'a kadar sürecek.

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AA
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı: Oy sayısı ilk turu geçti

    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oyları geçti.

     

     
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı: Oy sayısı ilk turu geçti

    Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erdi, gümrüklerde 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

     

     
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı: Oy sayısı ilk turu geçti

    Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 856 bin 968'e ulaştı.

     
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı: Oy sayısı ilk turu geçti

    14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turu için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan 1 milyon 839 bin 470 oy, ikinci turda 18 arttı.

     

     
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı: Oy sayısı ilk turu geçti

    ALMANYA

    Türkiye dışında yaklaşık 1,5 milyonla en çok seçmenin bulunduğu Almanya'da 20 Mayıs'ta başlayan oy kullanma işlemi yerel saatle 22.00'de sona erdi.

     

    Almanya'da Berlin, Köln, Hamburg, Hannover, Münster, Essen, Düsseldorf, Mainz, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Münih, Kassel ve Nürnberg kentlerinde bulunan oy kullanma merkezlerine gelen vatandaşlar, 5 gün boyunca yerel saatle 08.00 ile 22.00 arasında oylarını kullandı.
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı: Oy sayısı ilk turu geçti

    HOLLANDA

    Hollanda'da yaşayan Türk seçmenlerin, Türkiye'de 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için oy kullanma işlemi tamamlandı.

     

    Başkent Amsterdam, Lahey ve Deventer kentlerinde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi dün yerel saatle 22.00’de (TSİ 23.00) son buldu.

    Hollanda'da yaşayan Türk seçmenler ayrıca Eindhoven kentinde 20-21 Mayıs'ta iki gün boyunca oy kullanabildi.
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı: Oy sayısı ilk turu geçti

    FRANSA

    Yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da başkent Paris ile Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo ve Marsilya kentlerinde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi.

    Orleans, Mulhouse ve Clermont-Ferrand kentlerinde de Türk seçmenler 20-21 Mayıs'ta 2 gün boyunca oy kullanmıştı.

     
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı: Oy sayısı ilk turu geçti

    Fransa'daki oy pusulaları, yarın hava yoluyla Türkiye'ye gönderilecek.

     

    Oy pusulaları, yarın haya yoluyla Türkiye'ye gönderilecek.
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı: Oy sayısı ilk turu geçti

    AVUSTURYA

    Avusturya'da 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanma süreci tamamlandı.

     

    Ülkede yaklaşık 111 bin seçmen, Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluklarında 20-24 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı: Oy sayısı ilk turu geçti
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı: Oy sayısı ilk turu geçti
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı: Oy sayısı ilk turu geçti
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı: Oy sayısı ilk turu geçti
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı: Oy sayısı ilk turu geçti

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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