Bulabildiğimiz kadarıyla söylersek şair ve yazar Hilmi Yavuz, Okuma Biçimleri adlı kitabında yer verdiği 'Şairler ve Kadınları' adlı yazısında konumuzun Batılaşma ile ilişkisini sorguluyor.

Bu şairlerin şiirlerinde yer alan yabancı kadın isimlerinin ancak Cumhuriyet sonrası dönemde görünür olmalarının sebebi neydi? Konuyla ilgili araştırma yapanlar yok denecek kadar az....

Cumhuriyet dönemi Türk şiirine desenini veren şairlerden sadece sekizi... Ortak özelliklerinden bir tanesi de şiirlerinde yer verdikleri yabancı kadın isimleri.

"Tanzimat ve Servet-i Fünun'da roman kişileri olarak mürebbiye ya da hafifmeşrep kadın görünümünde olan yabancı kadınların, Cumhuriyet dönemi şiirinde sevgili olarak görünmesi"ni tartışan Yavuz, önemli bir soruyu şöyle tartışmaya açıyor:

"Tanzimat ve Servet-i Fünun romanında, yabancı kadınların ya hafifmeşrep kimlikle ya da mürebbiye olarak göründükleri, una karşılık bu dönem şiirinde yabancı kadın adlarına rastlanmadığı anımsanırsa, durum daha da ilginçleşiyor".

Bir sokak gibi yorgunum, Bırakın, burada kalayım. Beni düşünme Gloria, Ben kuklayım. Köşeyi döndü birisi Bir gölge, gömleği kara, Kolları iki zambak gibi Açılmış karanlıklara. Gözlerinin yarısı mor, Yarısı hüzünlü bir rüya; Seni bir liman öldürecek, Öldürecek seni, Gloria. Bir sokak gibi yorgunum, Bırakın, burada kalayım. Beni düşünme Gloria, Ben kuklayım.

Bu soruyu/cevabı akılda tutarken yabancı kadınlara yazılan şiirlere bir göz atmakta fayda var şimdi...

"Ev dışından (hafifmeşrep kadın), ev içine alınan yabancı kadın (mürebbiye) dolayımında, bu defa yine ev dışına, ama artık özel hayata ait (sevgili) bir kimlik mi kazanıyor? Üzerinde durulması gereken sorular...

"Batılılaşmanın, yabancı kadını kamusal kimlikten özel kimliğe doğru dönüştürdüğünü mü söylemeli burada?"

(*) Hilmi Yavuz'un 17 yaşında iken kaleme aldığı pek bilinmeyen ve yayınlanmamış bir şiiri...

O, Kendisini alkışlayanlara Selam verirken Gülümser

İhtimal ki şu an o, Brüksel'e yakın Bir gölün kenarında Edith Almera’yı düşünmektedir.

Ben büyüttüm seni, ben yetiştirdim Bugüne bu sevdaya Toprağım, ekmeğim, kitabım, şiirim Sen, ne varsa iyiden, doğrudan yana Gözümün nuru, başımın tacı, efendim.

bir gün buradan gidersin mariyya aynalarda seni ararım bu şehirde seni ararım bu dünyada seni ararım mariyyaaa

can kadar yakın çin kadar uzak lizboa boyalı haritalarda kapanır

çin kadar uzaklardan can kadar yakından sen bir masal kızısın dün çinden gelmiştin bu gün lizboa'dan

Preguntias que significa Saudade; voute dizer Saudade e tudo o que fica Depois de tudo morrer Maria Barbas

Sana gitme demeyeceğim, Ama gitme, Lavinia. Adını gizleyeceğim Sen de bilme, Lavinia.

Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, İncinirsin.

Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal.

Sezai Karakoç

Mona Rosa

Mona Rosa. Siyah güller, ak güller.

Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak.

Kanadı kırık kuş merhamet ister.

Ah senin yüzünden kana batacak.

Mona Rosa. Siyah güller, ak güller.

Ulur aya karşı kirli çakallar,

Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa.

Mona Rosa bugün bende bir hal var.

Yağmur iri iri düşer toprağa,

Ulur aya karşı kirli çakallar.

Açma pencereni perdeleri çek,

Mona Rosa seni görmemeliyim.

Bir bakışın ölmem için yetecek.

Anla Mona Rosa ben bir deliyim.

Açma pencereni perdeleri çek.

Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi,

Bende çıkar güneş aydınlığına.

Bir nişan yüzüğü bir kapı sesi.

Seni hatırlatır her zaman bana.

Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi.

Zambaklar en ıssız yerlerde açar

Ve vardır her vahşi çiçekte gurur.

Bir mumun ardında bekleyen rüzgar,

Işıksız ruhumu sallar da durur.

Zambaklar en ıssız yerlerde açar.

Ellerin, ellerin ve parmakların

Bir nar çiçeğini eziyor gibi.

Ellerinden belli olur bir kadın,

Denizin dibinde geziyor gibi.

Ellerin, ellerin ve parmakların.

Zaman ne de çabuk geçiyor Mona.

Saat onikidir söndü lambalar

Uyu da turnalar girsin rüyana,

Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar.

Zaman ne de çabuk geçiyor Mona.

Akşamları gelir incir kuşları,

Konarlar bahçemin incirlerine.

Kiminin rengi ak kiminin sarı.

Ah beni vursalar bir kuş yerine.

Akşamları gelir incir kuşları.

Ki ben Mona Rosa bulurum seni

İncir kuşlarının bakışlarında.

Hayatla doldurur bu boş yelkeni.

O masum bakışların su kenarında.

Ki ben Mona Rosa bulurum seni.

Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa.

Henüz dinlemedin benden türküler.

Benim aşkım uymaz öyle her saza.

En güzel şarkıyı bir kurşun söyler.

Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa.

Artık inan bana muhacir kızı,

Dinle ve kabul et itirafımı.

Bir soğuk, bir mavi, bir garip sızı

Alev alev sardı her tarafımı.

Artık inan bana muhacir kızı.

Yağmurdan sonra büyürmüş başak,

Meyvalar sabırla olgunlaşırmış.

Bir gün gözlerimin ta içine bak

Anlarsın ölüler niçin yaşarmış.

Yağmurdan sonra büyürmüş başak.

Altın bilezikler o kokulu ten

Cevap versin bu kuş tüyüne.

Bir tüy ki can verir gülümsesen,

Bir tüy ki kapalı geceye güne.

Altın bilezikler o kokulu ten.

Mona Rosa. Siyah güller, ak güller.

Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak.

Kanadı kırık kuş merhamet ister,

Ah senin yüzünden kana batacak.

Mona Rosa. Siyah güller, ak güller.



