"Cumhuriyet düşmanlarıyla müzakere etmeyiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti olarak bizim Cumhuriyet düşmanlarıyla müzakere edecek hiçbir şeyimiz olamaz. İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette ve hiçbir zaman muhatap almayacaktır" dedi.

DHA'nın haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Dervişoğlu, DEM Partili heyetin 28 Aralık'ta İmralı'da PKK elebaşı Öcalan ile yaptığı görüşmeyle TBMM'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmelerin bir plan çerçevesinde yapıldığını belirtti. Dervişoğlu, "10 yıl önce ilk denemesi yapılan bugünse yeni paradigma adı altında tekrar tedavüle sokulan ihanet planı, tek adam ve iktidarının devamı için Beştepe, Balgat ve İmralı'nın ortaklaştığı bir kalkışma olarak karşımızdadır. Geldiğimiz noktaya bir fikir ve eylem takibiyle varmışlardır. Önce Milli Mücadele'nin karargahı TBMM'yi devreden çıkarmışlar, sonra Cumhuriyet devletini saraya peşkeş çekmişler, şimdiyse son hamle olarak, üniter idari yapımızı, etnik ve bölgesel parçalara ayırmak kararında ortaklaşmışlardır. Bahçeli ve Erdoğan'ın güç verdiği, terörist başının da katkı vereceğini vadettiği, yeni paradigma tam olarak budur" dedi.

"SORUNLARIMIZI, SORUNUN KAYNAĞIYLA MÜZAKAKERE ETMEYE KARŞIYIZ" Dervişoğlu, "Yeni paradigmanın ortadan kaldırmak istediği, AK Parti ve DEM'in 100 yıllık parantez olarak addettikleri Cumhuriyetimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı'nın da iştahla alkışladığı proje budur. Hedefi Türk devletidir, mesele de aslında bakarsanız bu kadar basit ve nettir. Arsızlıkları öyle bir hale gelmiştir ki eli kanlı bebek katili terör örgütü elebaşı, büyük Türk milletinin önüne barış güvercini diye çıkartılmaktadır. İYİ Parti olarak bizim Cumhuriyet düşmanlarıyla müzakere edecek hiçbir şeyimiz olamaz. İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette ve hiçbir zaman muhatap almayacaktır. İYİ Parti, Türk milletinin ve Türk devletinin beklentisinin hilafına atılacak hiçbir adımın içinde olmaz, olanlarla da yol yürümez. Sorunlarımızı konuşmaya değil; sorunlarımızı, sorunun kaynağıyla müzakere etmeye karşıyız" diye konuştu.