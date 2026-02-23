Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Curaçao'da Dick Advocaat görevinden ayrıldı - Futbol Haberleri

        Curaçao'da Dick Advocaat görevinden ayrıldı

        FIFA Dünya Kupası'na katılmayı başaran Curaçao Milli Takımı'nda teknik direktör Dick Advocaat, kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 14:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Curaçao'da Advocaat görevinden ayrıldı

        Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden istifa etti.

        Curaçao Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 78 yaşındaki deneyimli teknik adamın kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Advocaat, "Aile her zaman futboldan önce gelir demiştim. Bu nedenle doğal bir karar. Ancak bu, Curaçao'yu, oradaki insanları ve meslektaşlarımı çok özleyeceğim gerçeğini değiştirmez. Dünyanın en küçük ülkesini Dünya Kupası'na taşımayı kariyerimin en önemli başarılarından biri olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

        Curaçao Futbol Federasyonu Başkanı Gilbert Martina ise "Kararı saygıyla karşılanmalıdır. Advocaat, milli takımla tarih yazdı. Curaçao, ona her zaman minnettar kalacaktır." şeklinde görüş belirtti.

        FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan en küçük ülke olan ve tarihinde ilk kez turnuvada mücadele edecek Curaçao'yu bir başka Hollandalı teknik adam Fred Rutten çalıştıracak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 22 Şubat 2026 (İstanbul'da Kar Kapıda Mı?)

        Bir ramazan geleneği: Şerbet... Birbirinden lezzetli iftar içecekleri nasıl hazırlanıyor? Ramazan şerbetinin faydaları ne? İnternet bağlantılı araçlara nasıl sızıyorlar? Hangi yazılım üzerinden otomobilleri dinleyip izliyorlar? Burası Haftasonu'nu Semiha Şahin sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        New York'ta acil durum ilan edildi
        New York'ta acil durum ilan edildi
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları