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        Haberler Spor Futbol Curaçao Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat'tan Süper Lig'e övgü - Futbol Haberleri

        Curaçao Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat'tan Süper Lig'e övgü

        Curaçao Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Türkiye Süper Ligi harika bir lig. Taraftarlarıyla takımlarıyla burası bir futbol ülkesi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:16 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:16
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        Dick Advocaat'tan Süper Lig'e övgü!
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        Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu anda Curaçao Futbol Milli Takımının Teknik Direktörlüğünü yapan Dick Advocaat, Antalya kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hollandalı teknik adam, Trendyol Süper Lig'den övgüyle bahsetti.

        "TÜRK FUTBOLU VE SÜPER LİG İLGİ ÇEKİCİ"

        Advocaat, Türkiye Süper Ligi'ni takip ettiğini, derbi maçların heyecanının yüksek olduğunu, bu karşılaşmaların gergin geçtiğini ifade etti.

        Türk futbolunun ilgi çekici olduğunu vurgulayan Advocaat, "Türk futbolunu takip ediyorum. Çünkü bana göre çok özel ve çılgın bir lig. İnsanlar burada gerçekten takımlarını çok çılgınca destekliyorlar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olsun. Bu da tabii ki ligi daha çekici ve heyecanlı hale getiriyor. Bu sezon şampiyonluk çekişmesi, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçiyor. Bu sezon böyle ama gelecek sezon başka da olabilir. Belki gelecek sezon farklı olabilir. Beşiktaş, Trabzonspor belki en başta oynayan takımlar olabilir. Fenerbahçe, Galatasaray daha üçüncülüğe, dördüncülüğe oynayabilir. Bunun ters senaryosu da düşünebilir. Yani futbolda her şey mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

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        "TABİİ Kİ HERKES BURADA ÇALIŞMAK İSTER"

        Advocaat, Türk takımlarında teknik direktörlük yapmanın önemli olduğunu, artık yaşı gereği Türkiye'de takım çalıştırma fikrine sıcak bakmadığını dile getirdi.

        Hollandalı teknik adam, "Türkiye Süper Ligi, harika bir lig. Taraftarlarıyla takımlarıyla burası bir futbol ülkesi. Tabii ki herkes burada çalışmak ister. Daha genç yaşta olsaydım, mutlaka Türkiye'ye geri gelmek isterdim." ifadesini kullandı.

        Bu yıl Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı'na güvendiğini ifade eden Dick Advocaat, "Türkiye Milli Takımı, bu yıl katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda kendi evlerinde oynuyormuş gibi olacak. Çünkü çok fazla Türk taraftar stadyumları dolduracak. Genç kadroya sahipler. Çok güzel ciddi işler yapıyorlar. Ben de Türkiye milli takımının başarılı olmalarını isterim ve nasıl bir turnuva geçireceklerini çok merak ediyorum."

        Advocaat, Curaçao Milli Takımı'nda yeni göreve başladıklarını, başarılı sonuçlar almak istediklerini sözlerine ekledi.

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