CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Yurt Dışında Finansal Duran Varlık Edinimi yaptığını açıkladı.

Açıklamaya göre CVK Maden İşletmeleri, büyük polimetalik madenlerinden olan Yozgat'ta bulunan Yenipazar polimetalik maden projesinin yüzde 100 sahibi olan Aldiridge Madencilik A.Ş. Sahibi olan Hollanda'daki Virtus Mining Ltd.'nin yüzte 70 hissesini 159 milyon dolar karşılığında satın aldı. UMREK maden kaynak ve rezerv raporuna göre 3.4 milyon Ons karşılı altına eşdeğerde altın, bakır, gümüş, kurşun ve çinko üretimi yapılacak olup bu satın almayla CVK ‘nın değerli metaller üretimi alanında üretim kapasitesi 5 katına çıkması hedefleniyor. Satın alma ile 8.5 milyar dolar değerinde 3.4 milyon ons karşılığı metal kaynağı üretim planlanıyor.

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Yapılan açıklada polimetalik maden yatakları bakımından Türkiye'nin en büyüğü dünyanın da en büyükleri arasında yer aldığı belirtilen Yozgat ili Yenipazar mevkiinde bulunan 72474 ruhsat nolu 9.239 hektar maden sahasının sahibi Aldridge hisselerinin tamamının Virtus'a ait olduğu, yapılan bu satın almayla birlikte Aldridge hisselerinin kontrol ve yönetiminin CVK Maden'e geçtiği ifade edildi.

ALANDA BİR ÇOK MADEN BULUNUYOR

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir polimetalik proje olan Yenipazar Maden Sahasında Altın, Gümüş, Bakır, Kurşun ve Çinko cevherleri bulunmaktadır. Yenipazar Maden Sahasında Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu ("UMREK") yetkililerince 2024 yılında hazırlanan "Kaynak Raporu"na göre; 1.211.084 ons Altın, 40.017.230 ons Gümüş, 123.156 ton Bakır, 401.833 ton Kurşun ve 585.694 ton Çinko kaynağı bulunmaktadır. İşbu Kaynak Raporunda belirtilen maden cevherlerinin toplam Altın eşleniği 3.465.066 ons'tur. (Kaynak Raporunda belirtilen maden kaynakları ruhsat sahasının yaklaşık %10'u ile sınırlı olup, bu alanda yapılan aramalardan elde edilmiştir.) Yapılan satın alma kapsamında, 159.000.000 USD'lik satın alma bedelinden ayrı olarak Yenipazar Polimetalik Maden Projesinin üretim faaliyetlerine başlamasına bağlı olarak Aldridge tarafından Metallurgium'a %3 NSR Payı ve 2031, 2032 ve 2033 yıllarındaki faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerden 10.000'er ons'luk Altın karşılığı ödeme ile 2034 yılı için 3.000 ons'luk Altın karşılığı ödeme gerçekleştirilecektir (toplam 33.000 ons). Şirketimiz ayrıca, Yenipazar Maden Sahasındaki mevcut yatırımları için Virtus tarafından daha önce kullanılan yaklaşık 40.000.000 USD tutarındaki kredinin vadelerine göre Virtus tarafından ödenmesini sağlayacaktır. (İlgili finansal borç, NSR Payı ve ons ödemeleri Virtus için yapılan şirket değerlemesinde dikkate alınmıştır.)Şirketimizce gerekli finansman temini çalışmalarının tamamlanması akabinde Yenipazar Maden Sahasında yatırım çalışmalarına hızlı ve planlı bir şekilde başlanılması hedeflenmektedir."