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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği elektrikli yerli otomobilin 27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen lansmanı ile Türkiye'ye adını duyuran yerli girişim CY Vision, yeni bir yatırım aldığını açıkladı. Yerli otomobil için artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları geliştiren girişimin, Revo Capital'den 13.5 milyon TL değerinde bir yatırım aldığı kaydedildi.

Girişim sermayesi fonu Revo Capital'in, CY Vision'a 41 milyon euro ile devreye aldığı ikinci fonundan yatırım yaptığı belirtildi.

Yapılan yatırım kapsamında konuşan Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, "Start-up’lar açısından mali kaynaklara erişimin zorlaştığı bir dönemde bu yatırımı yapıyor olmanın da hem girişimci ekosistemine hem yatırımcı dünyasına umut ve moral verecek bir adım olduğunu düşünüyoruz. CY Vision’ın kısa sürede dünya çapında önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz" diye konuştu.

CY Vision, görüntülere derinlik kazandırarak üç boyutlu olarak algılanması için halihazırda kullanılan ancak kullanıcıda fiziksel ve sosyal rahatsızlık yaratan standart görüntüleme sistemlerinin yerini alacak ve geleceğin daha gelişmiş AR/VR teknolojilerinin temelini oluşturacak holografik görüntüleme teknikleri teknolojisi üzerinde çalışıyor.

ABD ve Türkiye’de iki ofisi bulunan girişim, Prof. Dr. Hakan Ürey, Prof. Dr. Göksen Yaralıoğlu ve Orkun Oğuz tarafından hayata geçirildi. 10 bilim insanından oluşan bir ekibe sahip CY Vision’ın 10 uluslararası patent başvurusu bulunuyor.

Girişimin mevcut yatırımcıları arasında Vestel, Inventram, Intel Capital yer alıyor.

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