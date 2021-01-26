Dan Petrescu: Fenerbahçe hak etti

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Petrescu, zor bir maç oynadıklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin maçın başından sonuna kadar üstün oynadığını vurgulayan Petrescu, "Zor bir mücadeleden sonra konuşmak kolay değil, özellikle de kaybettikten sonra. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Maçı, başından sonuna kadar domine etti. Biz oynamamız gerektiği gibi oynayamadık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den uzun yıllar önce aldığı transfer teklifinin sorulması üzerine Petrescu, "Üzerinden çok zaman geçtiği için tam detaylı olarak hatırlamıyorum. O yıl Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamıştım. İdmana çıktım ardından İtalya'dan teklif geldi ve özel uçakla oraya gittim. Fenerbahçe'de oynamadığım için üzgünüm ama futbolun içinde bunlar var." diyerek sözlerini tamamladı.