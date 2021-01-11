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Dan Petrescu için imza töreni düzenledi

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, 1,5+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu için imza töreni düzenledi

Dan Petrescu için imza töreni düzenledi

Petrescu, kulüp tesislerinde düzenlenen törende, kendisini 1,5+1 yıllığına sarı-kırmızılı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza törenine katılan kulüp başkanı Berna Gözbaşı, sezona şanssızlıklarla başladıklarını belirtti.

Gözbaşı, bir çok şeyin istedikleri gibi gitmediğine dikkati çekerek, "Bazen iyi kadro kursanız da teknik direktör konusunda şanssızlıklar yaşanıyor. Geçen sene yaptığımız 3-4 teknik direktör değişikliğini bu sene yaşamak istemiyorduk. Hatta ilk hoca gönderen kulüp de olmak istememiştik. Maalesef bu sene de şanssızlıklar yaşadık. İlk önce istenilen futbolu göremedik. Daha sonra istediğimiz puanları alamadık ve değişikliğe gitmek zorunda kaldık." dedi.

Kayserispor'un hedefleri olan bir kulüp olduğuna vurgu yapan Gözbaşı, şöyle konuştu:

"Geçen sene ligden düşme tramvasını çok yaşadık. Bu sene yaşamak istemedik. Verdiğimiz emeklerle takımın çok daha iyi yerlere gelmesi gerekiyordu. Bu nedenle hoca seçerken çok dikkatli davrandık. Dan Petrescu gibi bizi hedeflerimize ulaştıracak bir isimle anlaşma yoluna gittik. Petrescu, zor durumda olan takımları üst sıralara taşıyan bir hoca olması, kariyeri boyunca 1,81 gibi puan ortalaması olması nedeniyle tercihimizde birinci sırayı aldı. Hocamızla sonuncu sıradayken irtibat kurdum, bu yüzden ikna etmek biraz zor ve duygusal oldu."

Gözbaşı, son iki haftadır 6 puan kazandıran Uğur Kulaksız'a teşekkür ederek, Petrescu'nun isteği üzerine Kulaksız'ın da A takıma dahil olduğunu sözlerine ekledi.

Petrescu ise Kayserispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Daha önce çalıştığı hiçbir yerde böyle karşılanmadığını aktaran Petrescu, "Zor bir görev için buraya geldim ve risk altındayım. Takımda en çok risk altında olan kişi benim ama riski seviyorum. Riski sevmeyenler başarılı olamazlar. Düşme hattındaki bir takımı çalıştırmak alışkın olduğum bir durum değil. Fakat bu takımı üst sıralara çıkarınca şampiyonluk yaşamış gibi olacağız. Çalıştığım hiçbir takımda büyük vaatlerde bulunmadım ama benim en büyük vaadim gece gündüz kulüp için çalışmak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Farklı ülkelerde teknik direktörlük yaptığını aktaran Petrescu, şöyle devam etti:

"Buranın zor bir lig olduğunu biliyorum, görev yaptığım yerlerden daha iyi bir lig olduğunun da farkındayım. Şu an Kayserispor için puanlar önemli. Nasıl oynadığımızın çok önemi yok. Kayserispor son iki hafta çok güzel takım ruhu örneği sergiledi. Gaziantep FK maçında da bu ruhu ortaya koyup 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum. Bu sene ligde kalıp, seneye daha farklı hedefleri olan bir takım olacağız."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Her ne kadar alt sıralarda olmaktan dolayı üzülüyor olsak da bu şehir hep zorları başardı. Hocamız için de bu bir fırsattır." dedi.

Törene, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da katıldı.

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