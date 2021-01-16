Dan Petrescu: Puanı hak ettik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigKayserispor
ABONE OL

Dan Petrescu: Puanı hak ettik

Süper Lig´in 19´uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında Hes Kablo Kayserispor´u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş ve Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu açıklamalarda bulundu

Dan Petrescu: Puanı hak ettik

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, maçın fiziksel anlamında zorluğundan ziyade psikolojik zorluğunun olduğunu ifade ederek, maçtan önce yaptıkları planların gerçekleştiğini söyledi. Güneş, "Maçın fiziksel anlamında zorluğundan ziyade psikolojik zorluğu vardı. 2 gün önce bir maç oynadık ve onu kaybettik. Bu maçla kendimizi psikolojik anlamda kendimizi toparlamak zorundaydık. Sahada çok çalışma şansımız olmadı ama teori anlamda bireysel konuşmalarla futbolcuları maça hazırladık. Bugün sahada her şeyini veren maçı çok isteyen 11 aslan ve sonradan giren oyuncularla çok iyi iş yaptıklarını düşünüyorum. Maçtan önce planladığımız her şey gerçekleşti. İyi bir galibiyet aldığımız düşünüyorum. Karşımızda son 2 hafta kazanmış, hoca değişikliği yapmış bir takım vardı. Planladığımız her şeyi yaptık ve maçı kazandık. Ben bu kulübün bu ailenin bir bireyiyim. Bu kulübün ileri gitmesi açısından elimden ne geliyorsa hazırım. Benim için burası olur başka yer olur hiç fark etmez. Bu kulübün daha iyi yerlere gitmesi ben her alanda çalışmaya hazırım" dedi.

PETRESCU: MAÇI KAZANMAYI YA DA EN KÖTÜ BERABERLİĞİ HAK ETTİK

Oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade eden Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu ise, "Sonuçtan memnun değilim. Kaybedince asla memnun olmazsınız ama oyuncularımın gösterdiği mücadeleden, sahaya yansıttıkları performanstan dolayı mutluyum. Maçı kazanmayı ya da en kötü beraberliği hak ettik. Fakat çok fazla şans yakalayıp maalesef değerlendiremedik" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL1'er attılar, 1'er aldılar
Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOLFırtına puanı son nefeste kurtardı!
DEV TRANSFER! Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye geliş tarihi açıklandı! Son dakika transfer haberleri
FUTBOLMesut Özil, Fenerbahçe'de!
Mesut Özil geliyor mu? SON DAKİKA: Arsenal ile feshi konusunda anlaştı!
FUTBOLSıcak gelişme! Mesut, Arsenal'le anlaştı!
HTSpor yeni yüzüyle yayında!
FUTBOLHTSpor yeni yüzüyle yayında!
SON DAKİKA | Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri!
FUTBOLKritik gün salı!
Gaziantep FK: 2 - Kayserispor: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOLSumudica yok, Antep var!
SON DAKİKA| Erkan Özdamar, Antalyaspor-Trabzonspor maçından alındı!
FUTBOLErkan Özdamar görevden alındı!
Medipol Başakşehir'in iki haftalık galibiyet serisi sona erdi
FUTBOLBaşakşehir'in 2 haftalık serisi bitti
İsmail Kartal: Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu
FUTBOL"Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu"