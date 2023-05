1990'da 'My Left Foot' (Sol Ayağım), 2008'de 'There Will Be Blood' (Kan Dökülecek) ve 2012'de de 'Lincoln' adlı filmlerde gösterdiği performans nedeniyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında üç kez Oscar kazan Daniel Day Lewis, son olarak rol aldığı 'Phantom Thread' adlı filmden sonra 2017'de oyunculuğu bırakarak emekliye ayrılmıştı.