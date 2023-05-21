Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daniel Day Lewis, dört yıl sonra ilk kez görüntülendi

2017'de oyunculuğunu bıraktığını açıklayan Daniel Day Lewis, spot ışıklarından uzaklaşmıştı. Emekliliğinde sadece bir kez objektiflere yansıyan Lewis, dört yıl sonra tanınmaz bir halde ilk kez görüntülendi 

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Daniel Day Lewis, dört yıl sonra ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

    1990'da 'My Left Foot' (Sol Ayağım), 2008'de 'There Will Be Blood' (Kan Dökülecek) ve 2012'de de 'Lincoln' adlı filmlerde gösterdiği performans nedeniyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında üç kez Oscar kazan Daniel Day Lewis, son olarak rol aldığı 'Phantom Thread' adlı filmden sonra 2017'de oyunculuğu bırakarak emekliye ayrılmıştı.
  • Daniel Day Lewis, dört yıl sonra ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

    "SON ZAMANLARDA ÖYLE OLMAMAYA BAŞLADI"

    Emekliliğinden önce de özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Daniel Day Lewis, aldığı kararı şöyle açıklamıştı: Bu durumu henüz çözemedim. Yaptığım şeyin değerine inanmam gerekiyor. İnsanın yaptığı iş hayati, hatta karşı konulmaz görünebilir. Ve izleyiciler yaptığım işe inanıyorsa, bu benim için yeterince iyi olmalı. Ama son zamanlarda öyle olmamaya başladı.
  • Daniel Day Lewis, dört yıl sonra ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

    "BU YAPMAK ZORUNDA OLDUĞUM BİR ŞEYDİ"

    "Hayatım boyunca oyunculuğu bırakmam gerektiğinden bahsettim" diyen Daniel Day Lewis, "Ama bırakma dürtüsü içimde kök saldı ve bu bir zorunluluk haline geldi. Bu yapmak zorunda olduğum bir şeydi" şeklinde konuşmuştu.
  • Daniel Day Lewis, dört yıl sonra ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

    O GÜNDEN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI

    Spot ışıklarından uzakta bir yaşam sürdüren Lewis, bu süreçte sadece bir kez görüntülenmişti. Lewis, emekliye ayrıldıktan bir yıl sonra New York'ta bir parkta kendi başına oturup yemek yerken objektiflere takılmış; İngiliz oyuncuya, o günden bu yana hiçbir fotoğrafçı rastlamamıştı.
  • Daniel Day Lewis, dört yıl sonra ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

    DÖRT YIL SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

    İnzivaya çekilen Daniel Day Lewis, dört yıl sonra Manhattan'da tanınmaz bir halde objektiflere yansıdı. 66 yaşındaki emekli oyuncu, eşofman ve spor ayakkabı giymiş, rahat kıyafetler içindeydi.
  • Daniel Day Lewis, dört yıl sonra ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

    Daniel Day Lewis ile ilgili dış görünüşüyle ilgili olarak en çok dikkat çeken ayrıntı, tamamen beyazlamış saçlarını uzatması oldu.
  • Daniel Day Lewis, dört yıl sonra ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

    1996'da evlendiği eşi Rebecca Miller ile dışarı çıkan tanınmaz haldeki Daniel Day Lewis, görüntülendiğini fark etmesine rağmen herhangi bir tepki vermeyerek hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

    Fotoğraflar: Avalon, Bacgrid USA, Reuters

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.