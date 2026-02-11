Daniele Santarelli: Ankara’da seyirci bize çok yardımcı olacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniel Santarelli, Vodafone’un voleyboldaki sponsorluk kutlamasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Vodafone ile olan iş birliğine dair konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Bize inanan büyük bir markayla iş birliğimizin olması bizim için çok önemli. En iyisini yapmamız için bize yardım ediyorlar. Bugün bizim için yazın başlangıcı. Umarım bu organizasyon bize şans getirir. Zor bir yaz olacağını biliyoruz. Burada tanıdığım birçok insanı görmek güzel bir his. Herkes bugün keyifli vakit geçirmeyi hak ediyor" dedi.

"ANKARA’DA SEYİRCİ BİZE ÇOK YARDIMCI OLACAK"

Milletler Ligi’nin ikinci haftasının Ankara’da düzenleneceğine ilişkin de konuşan Daniele Santarelli, "Ankara’yı iyi biliyorum. Orada çok maç yaptık. Birkaç hafta önce takımımla Zeren Spor’a karşı oynadık. Türkiye’de voleybol çok önemli. Türkiye’de çok şehir gezmedim ama İzmir, Antalya gibi şehirleri ziyaret ettiğimde her şehrin voleybol adına aynı atmosfere sahip olduğunu görebiliyorum. Ankara’da da seyirci bize çok yardımcı olacak. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.