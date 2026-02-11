Canlı
        Daniele Santarelli: Ankara'da seyirci bize çok yardımcı olacak

        Daniele Santarelli: Ankara’da seyirci bize çok yardımcı olacak

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan Başantrenörü Daniele Santarelli, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ve Türk takımları arasında bir denge var. Birçok maç denge içinde oynandı. Bu her takımın şampiyon olabileceği anlamına geliyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 22:29 Güncelleme: 11.02.2026 - 22:29
        "Ankara'da seyirci bize çok yardımcı olacak"
        A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniel Santarelli, Vodafone’un voleyboldaki sponsorluk kutlamasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        İlk olarak Vodafone ile olan iş birliğine dair konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Bize inanan büyük bir markayla iş birliğimizin olması bizim için çok önemli. En iyisini yapmamız için bize yardım ediyorlar. Bugün bizim için yazın başlangıcı. Umarım bu organizasyon bize şans getirir. Zor bir yaz olacağını biliyoruz. Burada tanıdığım birçok insanı görmek güzel bir his. Herkes bugün keyifli vakit geçirmeyi hak ediyor" dedi.

        "ANKARA’DA SEYİRCİ BİZE ÇOK YARDIMCI OLACAK"

        Milletler Ligi’nin ikinci haftasının Ankara’da düzenleneceğine ilişkin de konuşan Daniele Santarelli, "Ankara’yı iyi biliyorum. Orada çok maç yaptık. Birkaç hafta önce takımımla Zeren Spor’a karşı oynadık. Türkiye’de voleybol çok önemli. Türkiye’de çok şehir gezmedim ama İzmir, Antalya gibi şehirleri ziyaret ettiğimde her şehrin voleybol adına aynı atmosfere sahip olduğunu görebiliyorum. Ankara’da da seyirci bize çok yardımcı olacak. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

        "BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İTALYAN VE TÜRK TAKIMLARI ARASINDA DENGE VAR"

        Şampiyonlar Ligi’yle alakalı görüşlerini de aktaran Santarelli, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde İtalyan ve Türk takımları arasında bir denge var. Birçok maç denge içinde oynandı. Önceki sezonlarda böyle olduğunu pek hatırlamıyorum. Bu her takımın şampiyon olabileceği anlamına geliyor. Dörtlü Final’de de her şey mümkün. Bu Avrupa’nın en büyük organizasyonu. Çok heyecanlıyım. Birçok Türk takıma karşı oynamak güzel olacak. Türkiye’de oynamak benim için her zaman çok özel" diyerek sözlerini tamamladı.

