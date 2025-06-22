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        Haberler Spor Voleybol Daniele Santarelli: Bu bizim için iyi bir ders oldu - Voleybol Haberleri

        Daniele Santarelli: Bu bizim için iyi bir ders oldu

        A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Brezilya mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Oyunculara zihinsel olarak daha hazır olmaları için zaman vermemiz gerekiyor. Bu bizim için iyi bir ders oldu. Bu maçtan çok şey öğreneceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 22:54 Güncelleme: 22.06.2025 - 22:54
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        "Bu bizim için iyi bir ders oldu"
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        A Milli Futbol Takımı, İstanbul’da düzenlenen 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftasının 4. maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiği Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu.

        Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Çok fazla oyuncuyu denedim. Çünkü oyuncularım en iyi seviyede değiller. Bu yüzden çok değişiklik yaptım. Bir oyuncu önce çok iyi oynayıp sonrasında tamamen kötüleşebiliyor. Brezilya şu an bizden daha iyi. Oyunculara zihinsel olarak daha hazır olmaları için zaman vermemiz gerekiyor. Bu sayede finallerde ve Dünya Şampiyonası'nda daha iyi performans gösterebiliriz. Şu an bunu kabul etmemiz gerekiyor. Üzgünüm, çünkü seyircilere güzel bir gün daha hediye etmek istiyordum. Taraftarlar açısından hayatımın en iyi maçı olduğunu söyleyebilirim. Daha önce hiç böyle bir atmosfer görmedim. Bazen iyi oynadık, bazı zamanlarda çok kötüydük. Bu bizim için iyi bir ders oldu. Bu maçtan çok şey öğreneceğiz. Hollanda'da daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Çünkü oyuncularımız dinlenecek. Oyuncu değişiklikleri yapmaya devam edeceğim. Hangi oyuncuların finalde mücadele etmeye hazır olduğunu görmek istiyorum. Ana Cristina şu an en iyi seviyede oynuyor. Birçok maçta 30 ve daha fazla sayıyla oynadığına şahit oldum. Vargas ve Ebrar, şu an aynı seviyede değiller. Beklememiz gerekiyor. Daha iyisi olabiliriz. Bazı anlarda çok sinirlendim. Biliyorum ki bu maç temposunda oynamak kolay değil. İyi ve kötü anları olan bir maçtı, bazı oyuncular iyi günlerinde değillerdi. Umarım bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız" diye konuştu.

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