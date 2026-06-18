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        Haberler Spor Voleybol Daniele Santarelli: Bugün iyi iş çıkardık, daha çok gelişmeliyiz

        Daniele Santarelli: Bugün iyi iş çıkardık, daha çok gelişmeliyiz

        2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, galibiyeti değerlendirdi. Kimseye karşı oynamanın kolay olmadığını belirten Santarelli, "3-0 kazanmak o kadar kolay değildi. Fransa iyi takım. Bugün televizyondan diğer zorlu maçları da izledim, bazı takımların çok zorlandığını gördüm. Bu da demek oluyor ki kimseye karşı oynamak kolay değil. Kesinlikle en iyi formumuzda değiliz, bugün iyi iş çıkardık ama daha çok gelişmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 22:07 Güncelleme:
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        "Bugün iyi iş çıkardık, daha çok gelişmeliyiz"

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Fransa'yı 3-0 mağlup ettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

        Daniele Santarelli, Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        "BUGÜN İYİ İŞ ÇIKARDIK, DAHA ÇOK GELİŞMELİYİZ"

        Skora rağmen zor bir maç geçirdiklerini aktaran Santarelli, "3-0 kazanmak o kadar kolay değildi. Fransa iyi takım. Bugün televizyondan diğer zorlu maçları da izledim, bazı takımların çok zorlandığını gördüm. Bu da demek oluyor ki kimseye karşı oynamak kolay değil. Kesinlikle en iyi formumuzda değiliz, daha çok gelişmeliyiz. En iyi performansımızı yakalamak için çok çalışabileceğimizi biliyoruz. Bugün iyi iş çıkardık, çok iyi değil ama 3-0 her zaman 3-0'dır, bundan dolayı mutlu olabiliriz." ifadelerini kullandı.

        "ALMANYA MAÇI ÇOK ZOR OLACAK"

        İkinci haftanın üçüncü maçında Almanya ile karşılaşacaklarını hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, "Almanya başka bir takım ve çok zor olacak. Her anlamda kaliteleri var; hızlı toplar için smaçörlere sahipler. Onlara karşı oynamak kolay değil, birçok takımı zor durumda bıraktıklarını biliyoruz. Umarım her gün bir adım daha iyiye gideriz. Yarın antrenmanımız var, yarın iyi çalışmamız önemli çünkü sonraki maç benim için en önemlisi." dedi.

        Ankara seyircisinin desteğine dikkati çeken Santarelli, "Seyirciler benim için bağımlılık gibi. Bu tür bir taraftar kitlesinden ve destekten ayrı kalamam. Burada olmak çok güzel." diyerek sözlerini tamamladı.

        GİZEM ÖRGE: BİZ KENDİ VOLEYBOLUMUZUN ÜSTÜNE KOYUYORUZ

        Gizem Örge ise takımın verdiği mücadeleden dolayı mutluluğunu belirterek "Fransa çok güçlü bir rakip. Gerçekten oyunu hiç bırakmadılar. O yüzden seyir zevki çok yüksek voleybol oldu. Biz günbegün voleybolumuzun üzerine koyuyoruz. Uzun süredir maç yapmamamıza rağmen bence çok iyi mücadele ve karakter koyduk diyebilirim. Net skor da bunu getirdi. O yüzden çok mutluyuz. İnşallah Ankara'yı 4'te 4 yaparak kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

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