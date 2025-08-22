Habertürk
        Daniele Santarelli "İspanya maçı kolay olmayacak" - Voleybol Haberleri

        Daniele Santarelli: İspanya maçı kolay olmayacak

        FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarın İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli ile milli libero Gizem Örge, açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 22.08.2025 - 11:37 Güncelleme: 22.08.2025 - 11:37
        "Kolay bir maç olmayacak"
        A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ilişkin, "İlk maçımız İspanya'ya karşı olacak. İspanya'ya büyük bir saygımız var. Kolay bir maç olmayacak. Eğer öyle düşünürsek bu gerçekten büyük bir hata olur." dedi.

        İtalyan başantrenör Santarelli ve deneyimli milli libero Gizem Örge, yarın Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak İspanya maçı öncesi soruları yanıtladı.

        Daniele Santarelli, Dünya Şampiyonası hazırlıklarının iyi geçtiğini, buldukları boş zamanlarda da dinlenme fırsatı bulduklarını ifade etti.

        Maçları oynayacakları salonda ilk antrenmanlarını yaptıklarını belirten Santarelli, antrenmanların verimli geçtiğini, oyuncuların maçlara motive olduğunu dile getirdi.

        E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacaklarını anımsatan İtalyan başantrenör, "Grubumuzun iyi takımlarla dolu olduğunu biliyoruz. İlk maçımız İspanya'ya karşı olacak. İspanya'ya büyük bir saygımız var. Kolay bir maç olmayacak. Eğer öyle düşünürsek bu gerçekten büyük bir hata olur. Çok hızlı oynuyorlar. Çok iyi bildiğimiz bazı oyuncuları var. O oyuncuları iyi tanıyorum. İspanya mücadelesi Dünya Şampiyonası'nın ve grubumuzun ilk maçı. Burada gerçekten iyi oynamamız gerekiyor. Çünkü her takım burada önemli ve her takım en iyi voleybolunu oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.

        GİZEM ÖRGE: "ADIM ADIM HEDEFE GİTMEK İSTİYORUZ"

        Deneyimli milli libero Gizem Örge de Dünya Şampiyonası'nın başlayacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Organizasyonda yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum. Ülkemize madalyayla hatta şampiyonlukla dönmek istiyoruz. O yüzden bütün yaz boyunca özverili şekilde çalıştık. FIVB Milletler Ligi'ni istediğimiz sonuçla bitiremedik. Ancak Dünya Şampiyonası'na takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah güzel sonuçlarla ülkemize mutlu şekilde dönmek istiyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Adım adım hedefe gitmek istiyoruz."

        A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN KADROSU

        E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek milli takımın kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

        Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

        Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

        MAÇ PROGRAMI

        Organizasyonun ilk karşılaşmasına yarın çıkacak ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:

        Yarın:

        TSİ 15.30 Türkiye-İspanya

        25 Ağustos Pazartesi

        TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

        27 Ağustos Çarşamba

        TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

