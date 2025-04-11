Danimarka'da ABD ürünlerine boykot

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki çıkışları, Danimarka'daki tüketicilerin tepkisini çekti.

CNBC'nin haberine göre, Danimarka'da ülke genelinde Amerikan ürünlerine karşı boykot başladı.

Trump, ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan itibaren defalarca kez Grönland'ın kontrolünün ABD'ye verilmesi gerektiğini dile getirdi. ABD Başkanı, adanın kontrolünün Amerikan ulusal ve ekonomik güvenliği açısından hayati önem taşıdığını ileri sürüyor.

Trump, ABD'nin kuzey komşusu Kanada'nın da ABD'nin 51'inci eyaleti olması gerektiğini ileri sürmüş, bu çıkışın ardından Kanada'da ABD ürünlerine aynı Danimarka'da olduğu gibi boykot başlamıştı.

AVRUPALI ÜRÜNLER ETİKETLENİYOR

Süpermarket zincirleri Føtex, Bilka ve Netto'nun sahibi olan Salling Group, geçen ay Danimarka, Almanya ve Polonya'daki bin 700'den fazla mağazasında Avrupalıların sahip olduğu tüm markaların fiyat etiketlerine bir yıldız işareti koyarak ürünlerin hangilerinin ABD menşeli olduğunu daha net göstermeye başladı.

Salling Group'dan yapılan açıklamada, bu adımın ABD ürünlerini 'boykot etmekle' ilgili olmadığı, ancak son zamanlarda müşterilerin 'Avrupa menşei' ile ilgili sorularına yanıt olarak yapıldığı kaydedildi.