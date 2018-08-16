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Davalı müvekkili küçük düşürmek amacıyla ‘Siz şeref yoksunusunuz. Siz karaktersizsiniz. Soruyorsunuz ya hani Danla Bilic gibi bir kızınız olsun ister miydiniz diye. Peki siz hiç babanıza sordunuz mu sizin gibi bir oğlu olduğu için mutlu muymuş? Bence siz de bir sorun.