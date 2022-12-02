Kötü haberi böyle duyurdu: Beni çok üzdün

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic de Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki iki aylık bir köpeği sahiplendiğini duyurmuştu. Ancak Bilic'in, 'Pide Su' adını verdiği köpek, 'distemper' (gençlik hastalığı) nedeniyle hayata veda etti.

"BENİ ÇOK ÜZDÜN"

Üzücü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Danla Bilic, "Pide beni çok çabuk üzdün ama seni çok seviyorum. Patates'i öp. O kadar dua ettiniz ve o kadar sevdiniz ki söylemek zorunda hissettim, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.