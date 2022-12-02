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Haberler Magazin Danla Bilic'in acı günü! Barınaktan sahiplendiği köpek hayatını kaybetti: Beni çok üzdün - Magazin haberleri
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Danla Bilic kötü haberi böyle duyurdu: Beni çok üzdün

Danla Bilic, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki vahşet görüntülerinin ardından barınaktan bir köpeği sahiplenmişti. Ancak Bilic'in 'Pide Su' adını verdiği yavru köpek hayatını kaybetti

Danla Bilic'in acı günü! Barınaktan sahiplendiği köpek hayatını kaybetti: Beni çok üzdün - Magazin haberleri
Kötü haberi böyle duyurdu: Beni çok üzdün
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HABERTURK.COM

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı.

Olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı bildirilmişti. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Türkiye'nin dört bir yanından hayvanseverler barınak önüne gelerek yaşanan katliama tepki göstermişti.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic de Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki iki aylık bir köpeği sahiplendiğini duyurmuştu. Ancak Bilic'in, 'Pide Su' adını verdiği köpek, 'distemper' (gençlik hastalığı) nedeniyle hayata veda etti.

"BENİ ÇOK ÜZDÜN"

Üzücü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Danla Bilic, "Pide beni çok çabuk üzdün ama seni çok seviyorum. Patates'i öp. O kadar dua ettiniz ve o kadar sevdiniz ki söylemek zorunda hissettim, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

2021'DE DE KEDİSİNİ KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Danla Bilic, 30 Ekim 2020'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde sahibini kaybeden 'Patates' adını verdiği bir kediyi sahiplenmişti. Ancak Bilic, kilo problemleri nedeniyle hastalanan Patates'i geçtiğimiz yıl kasım ayında kaybetmişti.

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