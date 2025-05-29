Danla Bilic: Kalçamdan çıkan dolgu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında adeta bambaşka birine dönüştü.

2018'de geçirdiği mide ameliyatının ardından kilolarından kurtulan Bilic, burun estetiği ve kalça dolgusu dâhil güzelleşmek için pek çok kez ameliyat masasına yattı.

Danla Bilic, daha önce yaptığı açıklamada; "İnsanlar, 'Öncesi-sonrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım!' diyorum" diyerek, hiçbir pişmanlığı olmadığını vurgulamıştı.

Ancak Danla Bilic, uzun süredir kalça dolgusuyla uğraşıyor. Kalça dolgusu nedeniyle pişman olduğunu açıklayan Bilic; "Kaburgama çıktı dolgu. Hiç kimse vücuduna böyle bir şey yaptırmasın" diyerek takipçilerini uyardı.

4'ÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLDU

Bilic, kalçasına enjekte edilen dolgu maddesinin vücudundan çıkarılması için 4'üncü kez ameliyat olduğunu duyurdu.