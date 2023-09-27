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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Danone'den Lüleburgaz'a 450 milyon TL'lik yatırım - İş-Yaşam Haberleri

        Danone'den Lüleburgaz'a 450 milyon TL'lik yatırım

        Danone, Lüleburgaz Üretim Yerleşkesi'ne 450 milyon TL yatırım yaparak, malnütrisyon tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başladı. Yapılan açıklamaya göre, şirket 2 yıl içinde üretim kapasitesini yüzde 50 artırmayı ve mevcut ihracatını 3 katına çıkarmayı hedefliyor. Tesisin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, "Bu yatırım, ülkemizde cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sağlayacak. Tesiste kullanılan hammaddelerin yerlileştirilmesi için yürütülen projeler ile yüksek iş hacmi oluşturacak" dedi

        Yiğitcan Yıldız
        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 27.09.2023 - 10:33 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:33
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        Danone'den Lüleburgaz'a 450 milyon TL'lik yatırım
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        Dünyada 100 yılı aşkın, Türkiye’de ise 40 yıla yakın süredir faaliyet gösteren Danone, Lüleburgaz Üretim Yerleşkesi’ne 450 milyon TL’yi aşkın yatırım yaparak malnütrisyon (yetersiz beslenme) tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başladı.

        Yapılan son yatırımla Danone Türkiye Lüleburgaz Üretim Yerleşkesi Danone’nin hem sütlü ürünler, hem medikal beslenme ürünlerini üreten ilk hibrit fabrikası oldu.

        Danone Medikal Beslenme Ürünleri Tesisi’nin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Danone Türkiye Genel Müdürü Cem Küçükcan ve Danone Global Operasyonlar Başkanı Vikram Agarwal’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

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        "CARİ AÇIĞIN AZALTILMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada, "Danone, 450 milyon TL’lik bu yatırım ile malnutrisyon tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başlamış bulunuyor. Genelde aşırı, yetersiz ya da dengesiz beslenme olarak tanımlanan malnutrisyon, çocuklardan yetişkinlere kadar milyonlarca insanı etkiliyor. Danone tarafından yapılan bu kritik yatırım ile, medikal beslenme ürünlerinin ülkemizde yerli üretimine katkı sağlanmış olacak" dedi.

        Türkiye'de üretilen medikal beslenme portföyünün iç pazardaki ihtiyaca cevap vermenin yanı sıra, İngiltere, Macaristan, Slovakya ve Çekya’ya ihraç edileceğini kaydeden Bakan Kacır, "Artarak devam edecek bu yatırım, ülkemizde cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sağlayacak. Tesiste kullanılan hammaddelerin yerlileştirilmesi için yürütülen projeler ile yüksek iş hacmi oluşturacak" diye konuştu.

        Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise, "İlaç kapsamında değerlendirilen, katma değeri yüksek ve özel nitelikli bu ürünlerin yerlileştirilmesi ve bu tesisin bölgesel bir üretim merkezi olarak çevre ülkelere ihracat yapacak olması ülkemizin üretim hedefleri ile aynı doğrultudadır. Cumhuriyetimizin 100. yılını pek çok başkentte yatırımcılarımızla kutladığımız, “Invest in Türkiye” mesajımızı sıklıkla duyurduğumuz bugünlerde ülkemizin yatırım ortamına güvenerek yatırım yapan Danone ailesini tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

        KAPASİTE YÜZDE 50, İHRACAT 3 KAT ARTACAK

        Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Danone Türkiye Genel Müdürü Cem Küçükcan da, Türkiye’de 6 üretim tesisi, Ar-Ge merkezi ve 2 bini aşkın çalışanla faaliyet gösterdiklerini bildirdi.

        Küçükcan, "Lüleburgaz’daki üretim yerleşkemize yaptığımız bu yatırım ekonomik değerin ötesinde bölgesel kalkınma ve tüm paydaş ekosistemimiz açısından özel bir öneme sahip. Medikal beslenmedeki yerli üretimimizle, Türkiye’nin ihtiyacına cevap vermenin yanı sıra halihazırda aralarında Macaristan, Slovakya ve İngiltere’nin de bulunduğu çok sayıda ülkeye ürün ihraç ediyoruz. Medikal beslenme alanında bir üretim ve ihracat üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Hedefimiz, üretim kapasitemizi 2 yıl içinde yüzde 50 artırırken, ihracatımızı ise 3 katına çıkararak Türk ekonomisine katkımızı ve yarattığımız sürdürülebilir değeri katlayarak artırmak" bilgilerini paylaştı.

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