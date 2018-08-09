Darüşşafaka Cemiyeti’nden ‘bayram bağışı’ çağrısı

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor.



Darüşşafaka Cemiyeti, Kurban Bayramı vesilesiyle bu misyona katkı sağlamak isteyen hayırseverlerden destek bekliyor.

155 yıldır eğitim veren Darüşşafaka Cemiyeti, bu bayram da eğitimin olmazsa olmaz olduğuna inananları bağış yapmaya davet ediyor.

Kurban Bayramı’nda Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağış yapan gönüllüler, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 1.000’e yakın öğrencinin ihtiyaçlarına destek olabilecek. Öğrencilerinin et ihtiyacını yıl boyu yapılan adak bağışlarıyla karşıladığı için bu Kurban Bayramı'nda vekaleten kurban bağışı kabul edemeyen Darüşşafaka Cemiyeti'ne, annesi ya da babası hayatta olmayan çocukların eğitimine destek olmak isteyen hayırseverler ‘bayram bağışı’nda bulunabiliyor.



ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARI İÇİN HARCANACAK

Hayırseverler Darüşşafaka'ya dilediği miktarda bağış yapabiliyor. Yapılacak bağışlar, Türkiye’nin 69 ilinden sınavla alınan, 1.000’e yakın babası ya da annesi vefat etmiş çocuğun başta eğitim olmak üzere gıda, barınma, giyim ve sağlık giderlerine harcanacak. Bağış yapmak isteyen gönüllüler Darüşşafaka Cemiyeti’nin resmi web sitelerinden bağışta bulunabilirler.

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