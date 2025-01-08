Davinson Sanchez: Hakem izin verdi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Başakşehir'le 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Davinson Sanchez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAKEM İZİN VERDİ"

Kolombiyalı savunma oyuncusu, "Hakem yorumu yapmayı sevmiyorum ama çok fazla şeye izin verildi bu maçta. Oyunun devamlılığı daha önemli. Kendini yer atma gibi şeyler sıkıntı. Kazanabilirdik bu maçı. Birkaç hata yaptık. Top bizdeyken savunmada dikkatli olmalıydık. Birkaç pozisyon değil de genel olarak savunmada daha iyi olmalıydık. Oyunu da iyi okumalıydık. Oyuna iyi odaklanınca, topu yere indirince daha iyi bir takımız. Zaten bizim normalimiz de bu..." dedi.

Davinson Sanchez, gol ve performansları için "Çok iyi çalışıyoruz duran toplara. Hücumda başarılıyız bu konuda. Ancak stoperler olarak önceliğimiz savunma. Kalemizi son zamanlarda gole kapatamıyoruz. Başarsak daha iyi oluruz. İki gol attık ama iki gol yedik." diye konuştu.