Davinson Sanchez için sakatlık gelişmesi!
Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'in sakatlık durumuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayan Davinson Sanchez'in sağlık durumu ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Pipe Sierra'nın aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Kolombiya Futbol Federasyonu'na Davinson Sanchez'in kendisini sahalardan en az 2 hafta uzak tutacak bir kas sakatlığı yaşadığını iletti.
Milli arada ülkesinin takımına katılması beklenmeyen Sanchez'in ara dönüşü oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında sahada olmasının beklendiğinin de altı çizildi.