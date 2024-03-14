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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez için sakatlık gelişmesi! - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez için sakatlık gelişmesi!

        Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'in sakatlık durumuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 14:46 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:46
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayan Davinson Sanchez'in sağlık durumu ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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        Gazeteci Pipe Sierra'nın aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Kolombiya Futbol Federasyonu'na Davinson Sanchez'in kendisini sahalardan en az 2 hafta uzak tutacak bir kas sakatlığı yaşadığını iletti.

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        Milli arada ülkesinin takımına katılması beklenmeyen Sanchez'in ara dönüşü oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında sahada olmasının beklendiğinin de altı çizildi.

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        Sezon başında Tottenham'dan Galatasaray'a katılan Sanchez, sarı kırmızılı forma ile toplamda çıktığı 25 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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