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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayabilecek mi? Galatasaray'dan Sanchez sakatlık açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayabilecek mi? Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

        Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 4-0'la geçen Galatasaray'da, mücadelenin 75. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. Gün itibariyle yapılan resmi açıklama sonrası Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayabilecek mi sorusu gündem oldu. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 12:25 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:25
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        Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz devi Manchester United'ı konuk etmeye hazırlanan sarı kırmızılılarda, Alanyaspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Kolombiyalı yıldız oyuncunun durumu belli oldu. İşte, konuyla ilgili Galatasaray'ın açıklaması ve Sanchez'in Manchester United karşısındaki durumu...

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        GALATASARAY'DAN DAVINSON SANCHEZ AÇIKLAMASI

        "Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

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        D.SANCHEZ MANCHESTER UNITED MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

        Süper Lig'deki Alanyaspor maçında sakatlanan ve sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilen Davinson Sanchez'in, Manchester United maçında oynaması beklenmiyor.

        Sarı kırmızılı oyuncunun ligdeki Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarını da kaçırma ihtimali bulunuyor.

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        Bu sezon sarı kırmızılı formayla 8 Süper Lig ve 3 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan Sanchez, takımına 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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